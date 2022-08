L’Étape România by Tour de France: ReCycling Tour – Cursa Fără Poluare

L’Étape România by Tour de France – 100% green

Organizat pentru prima dată în România, L’Étape by Tour de France se anunță un eveniment 100% green. Partenerii strategici Reciclad’OR și Rematholding Co vor asigura componenta verde a evenimentului care este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, oferind cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a merge pe un traseu de Turul Franței chiar la ei acasă.

Sub deviza ”REcycling – CURSA FĂRĂ POLUARE”, Reciclad’OR și Rematholding Co vor oferi concurenților și spectatorilor, pe întreg parcursul evenimentului, posibilitatea de a colecta separat deșeurilor reciclabile în sistemele special pregătite, dar și ocazia de a participa la activările realizate în cadrul evenimentului, ce au ca scop refolosirea deșeurilor reciclabile. Având în vedere contextul actual, în care schimbările climatice afectează întreaga Europă, sub diverse forme, acordăm o importanță majoră reducerii poluării prin folosirea metodelor alternative prietenoase cu mediul înconjurător si de a reduce emisiile de CO2.

Prima ediție L’Étape România by Tour de France

Pe 28 august va avea loc la București prima ediție L’Étape România by Tour de France. Viziunea din spatele acestui eveniment internațional este de a descoperi destinații captivante pe două roți, simțindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franței. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze și dețin fie bicicletă de tip mountain bike, fie bicicletă de șosea.

Organizatorii L’Étape România by Tour de France, MPG România, au pregătit pentru concurenți trei trasee care vor trece prin punctele emblematice ale Bucureștiului și vor provoca cicliștii amatori, nu doar pe cei de performanță, să trăiască o experiență legendară:

Cursa CITY ADVENTURE are 14 km și este destinată tuturor amatorilor, dar și copiilor de peste 10 ani care aleg această provocare istorică. Participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal.

Al doilea traseu ca și amploare este THE RIDE, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Susținătorii, turiștii și pasionații acestui sport se vor bucura de atmosfera celebrei competiții în Piața Constituției, unde va fi amenajat Race Village, ce va conține un muzeu în aer liber al acestui brand, zonă de încălzire, food-court, asistență mecanică pentru cicliști, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă și numeroase activări interesante realizate de sponsorii și partenerii evenimentului.

Cei care doresc să intre în cursă, mai au posibilitatea să se înscrie pâna la data de 24 august: https://romania.letapebytourdefrance.com/registration.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ministerul Sportului, Federația Română de Ciclism, Brigada Rutieră și Ambasada Franței.

RecicladʹOR, lider pe piața locală a transferului de responsabilitate, preia astăzi responsabilitatea reciclării ambalajelor pentru peste 800 de companii care introduc pe piața națională produse ambalate. Încă de la lansare, Reciclad’OR a derulat peste 100 de campanii de informare și conștientizare online și offline, în parteneriat cu autoritățile de stat, mediul nonguvernamental și companiile responsabile din România, realizând proiecte de educație, mediu, tradiție și cultură a publicului larg, de la cele mai fragede vârste, cu privire la importanța colectării separate și reciclării deșeurilor de ambalaje.

Rematholding Co – cu 20 de ani experiență în domeniul managementului deșeurilor din România, este o companie de top în zona reciclării. Rematholding Co a investit continuu în instalații de ultimă generație de procesare deșeuri plastice, echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz, anvelope, cabluri electrice etc. Rematholding a fost prima companie din România certificată Weelabex, fiind promotorul Programului Rabla la nivel național, oferind partenerilor servicii de management integrat al gestionării deșeurilor.