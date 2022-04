Tragedie în lumea filmului! Un personaj legendar şi-a pierdut viaţa. A marcat mai multe generaţii cu rolurile sale (VIDEO)

John Zaritsky a murit din cauza unei insuficiențe cardiace la spitalul general din Vancouver, potrivit familiei sale. Avea 79 de ani. Regizorul canadian a fost laureat cu premiul Oscarul pentru cel mai bun film documentar în 1983. Lucra la memoriile sale în momentul în care s-a stins din viață, anunță presa locală.

Carieră de patru decenii

Născut în St. Catharines, Ontario, John Zaritsky a avut o carieră care a durat peste 40 de ani și a abordat adesea subiecte controversate, inclusiv boli, droguri și sinucidere asistată, dând în același timp voce supraviețuitorilor.

A regizat titluri notabile și de succes precum No Limits: The Thalidomide Saga din 2016, Leave Them Laughing din 2010 și diverse episoade apreciate de critici din serialul Frontline, inclusiv Murder on ‘Abortion Row’ din 1996.

John Zaritsky a realizat și documenratul Men Don’t Cry: Prostate Cancer Stories, pe care l-a filmat cu puțin timp înainte de a-și descoperi propriul diagnostic cu cancer de prostată.

Mesajul familiei

În 1983, Zaritsky a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film documentar pentru un episod din The Fifth Estate intitulat Just Another Missing Kid, despre un tânăr canadian în vârstă de 19 ani care a dispărut în timpul unei călătorii între Ottawa şi Colorado, Statele Unite.

„Încredințat să documenteze momentele brute și vulnerabile din viață, Zaritsky a făcut acest lucru din inimă pentru familiile care iau în considerare testarea genetică pentru boala Huntington [în] Do You Really Want to Know?. A fost un interpret vibrant care a jurat pentru a obține ultimul râs despre boala lui Lou Gehrig [în] Leave Them Laughing“, se arată în mesajul familiei.

John Zaritsky era căsătorit cu Annie Clutton, avea o fiică și doi nepoți. Soția sa a transmis un mesaj pentru toți cei care l-au cunoscut. „În memoria lui, ar vrea să faci două lucruri. Ia un prieten la o bere sau două și urmărește un documentar realizat local și permite-ți viața să se schimbe puțin“.