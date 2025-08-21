Social Tragedie în Italia. Un cizmar moldovean a murit carbonizat în atelierul său







Republica Moldova. O tragedie a cutremurat comunitatea din orașul Trento, nordul Italiei. Sergiu Oprea, un moldovean de 48 de ani, cunoscut și apreciat ca cizmar printre localnici, a murit într-un incendiu devastator care a izbucnit în noaptea de 19 spre 20 august, chiar în atelierul său de reparații încălțăminte.

Flăcările au pornit puțin înainte de miezul nopții și s-au răspândit cu o viteză uluitoare, mistuind întreaga încăpere în care bărbatul lucra. Pompierii au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Trupul neînsuflețit al lui Sergiu Oprea a fost găsit carbonizat între dărâmături, potrivit publicației rotalianul.com.

Conform surselor citate de TGCOM24, incendiul a fost amplificat de numeroasele materiale inflamabile depozitate în atelier: pantofi, genți, dar mai ales adezivi și solvenți. Acestea au provocat explozii și au făcut intervenția pompierilor extrem de dificilă.

Echipele de intervenție au lucrat până în zorii zilei pentru a stinge focul și a îndepărta dărâmăturile. De asemenea, două apartamente aflate chiar deasupra atelierului au fost evacuate din motive de siguranță.

Moartea lui Sergiu Oprea a provocat un val de tristețe printre vecini, clienți și colegi de breaslă. Oamenii l-au descris ca pe un profesionist desăvârșit, muncitor și cu o bunătate rar întâlnită.

„Era un mare lucrător, petrecea multe ore în atelier, zi și noapte”, au mărturisit alți comercianți din zonă.

Karim Overghemmi, prieten apropiat și coleg de meserie, a adăugat: „Era o persoană minunată, generoasă și empatică. Ne cunoșteam de ani de zile și uneori colaboram, ne recomandam clienții unii altora.”

Și locatarii clădirii au rememorat clipele de groază din noaptea tragediei. „Am văzut o coloană de fum ridicându-se, apoi flăcările și explozia unor spray-uri folosite probabil la lucru. Am ieșit imediat și am așteptat sosirea echipelor de intervenție”, a povestit Sara, o locatară a imobilului. Femeia l-a caracterizat pe Sergiu drept un om discret, respectuos și prietenos.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incendiului. Primele date sugerează că focul s-a extins cu rapiditate din cauza substanțelor ușor inflamabile din atelier.