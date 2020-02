Oamenii erau din Oradea și veneau la sfârșit de săptămână la Dernișoara. Duminică dimineața, cei doi, care aveau 54 și 53 de ani, au mers la un vecin pentru a bea cafea. La o oră după ce s-au despărțit, același vecin i-a găsit morți. Omul spune că a vrut să le transmită ceva și că i-a găsit morți, pe el, pe podeaua bucătăriei, iar pe ea, într-una dintre camere.

Echipele de cercetare la fața locului și procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor au demarat ancheta. Oamenii legii spun că bărbatul prezenta arsuri, cauza cea mai probabilă a morții fiind intoxicare cu monoxid de carbon. „El era căzut pe jos, în mijlocul bucătăriei. Pe ea nu am văzut-o, că era în camera de alături. Am dat telefon la 112, după ce am constatat ce am constatat, am anunţat: este un cadavru, s-ar putea să fie şi a doua persoană”, a povestit vecinul, cu care cei doi soți au băut cafea duminică dimineața.

Polițiștii susțin că vor afla mai multe abia după ce medicii legiști vor efectua autopsia celor două cadavre.

