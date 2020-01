Cu puțin timp în urmă, Pentagonul a confirmat prăbuşirea unui avion militar în Afganistan, asigurând că nu dispune de niciun indiciu că acesta ar fi fost doborât de un tir inamic.

Nu se știe câte persoane se aflau la bordul avionului. Ariana Afghan Airlines a negat că a fost unul dintre avioanele sale de pasageri.

Purtătorul de cuvânt al guvernului provincial, Arif Noori, a declarat că avionul pare să fi efectuat un zbor între orașul Kandahar și capitala Kabul. Provincia Ghazni se află între cele două locații.

Noori a spus că s-au descoperit la locul accidentului cadavrele a doi piloți și că avionul a fost complet distrus. El nu a menționat alte victime. Oficialul a afirmat că aparatul de zbor nu aparține unui transportator afgan, dar nu a confirmat cine este operatorul aeronavei.

Ulterior, unii experți au raportat că, probabil, era vorba de aeronavele E-11A, alocate celei de-a 430-a escadrille de combatere electronică expedițională.

Cauza accidentului rămâne neclară și nu au fost date detalii despre victime.

No doubting that it is a US military E11 aircraft that crashed in #Afghanistan pic.twitter.com/aQyf6Q1EhX

— Intel Air & Sea (@air_intel) January 27, 2020