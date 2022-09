Tragedie aviatică evitată în ultimul moment. Două avioane au fost la un pas să se ciocnească în aer VIDEO

O tragedie de proporții a fost evitată în ultimul moment de pilotul unui avion. O aeronavă de linie a fost la un pas să se ciocnească în aer de un avion de mici dimensiuni. Totul, după o greșeală a angajaților de la Turnul de Control.

Reacția salvatoare

Incidentul s-a petrecut în apropierea Aeroportului Internațional Orlando, pe data de 17 august. Potrivit Agenției Federale a Aviației din SUA, un avion Cessna 172 și un zbor Delta Air Lines au trecut foarte aproape unul de celălalt, mai precis, la mai puțin de jumătate de kilometru pe orinzontală.

Din fericire, pilotul avionului de mici dimensiuni a reacționat rapid, iar astfel a fost evitată o tragedie. Agenția a anunțat însă că a demarat o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de incident.

Potrivit primelor informații din cadrul anchetei, se pare că angajații din turnul de control au dat indicații greșite. Camerele de bord ale avionului de mici dimensiuni au filmat incidentul, iar aceste imagini sunt acum analizate de anchetatori.

Indicații greșite

Malik Clarke, pilotul Cessna, a declarat că el a urmat întocmai instrucțiunile primite. Controlorii de trafic aerian i-au spus să se îndrepte spre est. În acel moment, pilotul a văzut că avionul companiei Delta se afla pe pistă.

„Inițial am crezut că a aterizat, pentru că m-am gândit că turnul de control nu ne-ar putea pune într-o astfel de situație. Apoi mi-am dat seama că lucrurile nu sunt în regulă, așa că imediat am virat la dreapta și am urcat cât de mult am putut“, a spus pilotul într-un interviu la ABC News.

Clarke a mai spus că tocmai schimbase frecvențele și nu era în contact cu controlul de trafic în momentul în care avionul Delta a trecut pe sub aeronava lui.

Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian, sindicatul care reprezintă controlorii de trafic a anunțat că nu va face niciun comentariu atâta timp cât o anchetă este în curs.