Tragedia momentului în lumea filmului! Un actor uriaş a încetat din viaţă. Fanii seriei „James Bond” sunt în stare de şoc

Kenneth Tsang, legenda cinematografiei cantoneze, a fost găsit mort, azi, într-o cameră de hotel de carantină din Hong Kong. Vedeta din filmul James Bond era nevoită să rămână în izolare după o escapadă în străinătate.

Oamenii legii au declarat că au fost anunțați că au descoperit „un corp”. Actorul de 87 de ani a fost găsit fără suflate de personalul hotelului. Acesta își petrecuse vacanța în Singapore, dar din cauza numărului mare de infectări, el era nevoit să stea în izolare. au scris Now News, South China Morning Post şi Oriental Daily.

Doliu uriaș la Hollywood

Kenneth Tsang era admirat pentru cariera lui care s-a întins pe şase decenii şi cu peste 200 de roluri incluse în baza de date IMDB (Internet Movie Database), potrivit News.ro.

Acesa s-a axat pe actorie în anii 1960, rolurile sale și-au făcut simțită prezența în timpul perioadei de aur a cinema-ului din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum „The Killer”, „Supercop”, „Peking Opera Blues” şi „Once A Thief”. Artistul a ajuns și la Hollywood jucând roluri secundare, în special personaje negative, în pelicule precum „The Replacement Killers”, „Anna and the King”, „Memoirs of a Geisha” sau „James Bond. Die Another Day”.

Tsang declarase pentru cotidianul Sin Chew Daily că a încheiat o călătorie de două săptămâni în Malaezia și s-a întors în Hong Kong cu avionul via Singapore. Acesta povestise că îi place să plece în vacanță singur.

„Voi intra în carantină dacă trebuie”, a declarat Tsang ziarului malaezian. Hong Kong a respectat o strategie strictă de „zero-Covidă”, care a menținut granițele în mare parte închise și cu carantină în hoteluri obligatorie.

Tsang era cunoscut și pentru controversele în care era implicat, mai ales după ce declarase că „actorii din Singapore sunt proști” într-un interviu acordat unei reviste săptămânale de divertisment. Cu toate astea, vedeta și-a cerut scuze și s-a temperat.