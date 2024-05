Social Tragedia de la Drochia. Detalii despre moartea tragică a directoarei de la un gimnaziu din raion







Directoarea Gimnaziului „Dumitru Roman” din localitatea Drochia, raionul Drochia, Natalia Manea, în vârstă de 38 de ani, s-a sinucis. Tragedia a avut loc sâmbătă, 18 mai, în sala sportivă a instituției de învățământ pe care o conducea. Femeia a lăsat un bilet de adio pe masa din cancelaria școlii, după care a mers în sala de sport a instituției de învățământ și și-a pus capăt zilelor. Natalia Manea a lăsat în urmă trei copii cu vârste de 15, 10 și 5 ani. Directoarea a fost înmormântată luni, 20 mai.

Tragedia de la Drochia a pus stăpânire pe sat

„Vestea plecării sale pe neașteptate pe drumul veșniciei ne-a întristat și îndurerat pe toți. A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Nu am fost în stare să înțelegem cu adevărat durerea care a încercat-o în ultima perioadă, iar acum în acest univers al tristeții ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea. Ne-am bucurat că am cunoscut-o, dar și mai dureros e că am pierdut-o. Ne este greu să găsim cuvinte potrivite acum când am aflat că un om, o învățătoare , un manager atât de important a plecat pentru totdeauna. Cu toții am cunoscut-o veselă, amabilă, indulgentă, profesionistă și bună, pentru că nu e om față de care să fi rămasă indiferentă la cererea sau nevoia acestuia. Durere mare peste sat. Și e durut, și trist, și e păcat...”, scrie în mesajul plasat pe pagina de Facebook a gimnaziului din satul Drochia.

Cei care au cunoscut-o pe Natalia Manea scriu pe rețelele de socializare că aceasta era „o fire veselă și optimistă”, „mereu pozitivă și plină de viață”. Astăzi, 20 mai 2024, moartea directoarei a fost principalul subiect discutat de drochieni la piața din sat.

Detaliile oferite de săteni despre tragedia din sat

„Ea a plecat de acasă fără telefon, fără geantă, nu a luat nimic. O învățătoare era de serviciu sâmbătă și s-a dus la școală împreună cu fiica ei, elevă. Fata a spus că se duce să se joace în sala sportivă și a dat peste ea. Era spânzurată”, a povestit pentru Ziarul NAȚIONAL o săteancă, tocmai întoarsă „de la târg”. Femeia ne spune că directoarea, care a profesat anterior în calitate de profesoară de Limba și literatura română, era originară din Chișinău și s-a căsătorit cu un bărbat din sat. Ea avea o fetiță, care este acum în clasa a IX-a, dintr-o altă căsătorie și a mai născut doi băieți la Drochia.

Locuitorii din satul Drochia au doar păreri bune despre Natalia Manea. Aceștia vorbesc despre mai multe cauze care ar fi determinat-o pe profesoară să-și pună capăt zilelor. Unii zic că ea ar fi luat mai multe credite de la bănci pentru a-și face reparație în casă și nu le putea întoarce, iar alții se șușotesc că ar fi fost asuprită de soț. A treia categorie susțin că profesoara ar fi avut probleme la școală, după ce femeia a dat afară un paznic și acela ar fi acuzat-o că ea „ar fi luat bani și nu ar fi făcut ce trebuia”.

Despre tragedia directoarei a vorbit profesoara care i-a fost și o bună prietenă

Mariana Marin, conferențiar universitar la Facultatea Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea de Stat din Moldova și fosta profesoară a Nataliei Manea, susține că Natalia Manea, s-ar fi sinucis din cauza unor persoane, care ar fi comandat un reportaj denigrator la adresa ei, text publicat în luna februarie curent.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Mariana Marin scrie că „Natalia a fost eleva mea din prima promoție. Una dintre elevele eminente. Talentată la matematică, limbă română, cu o voce și auz muzical fin, cu un spirit organizatoric extraordinar. La gimnaziu și liceu, Natalia a fost olimpică la biologie, chimie și matematică. La răscrucea alegerii profesionale, am îndemnat-o să meargă la pedagogie, deși dorea să se facă jurnalistă. După absolvirea Bacalaureatului cu excelență și a Colegiului Pedagogic, am îndemnat-o să facă licența la Facultatea de Litere la USM. A scris teze de an și de licență la academicianul Anatol Ciobanu, la dna dr. Viorica Molea, la dna dr. Victoria Fonari. A fost o studentă excelentă. A susținut teza de masterat în domeniul integrării disciplinelor, o temă care astăzi este pe agenda reformelor curriculare. A susținut-o pe nota 10. Din toamnă își dorea să facă și doctorat. Discutam detaliile cercetării”.

Potrivit conferențiarului universitar Marin, Natalia Manea și-a început cariera pedagogică la Institutul de Științe ale Educației în calitate de metodistă la secția Studii, apoi a activat în calitate de profesoară de limba română la Școala nr. 10 și ulterior învățătoare la Liceul „Ștefan cel Mare” din Chișinău.

Soarta a ales ca să se recăsătorească în satul Drochia din raionul Drochia, Republica Moldova, unde a fost directoare gimnaziului pe parcursul a șapte ani

„Sunt multe de povestit de aici în colo, tare multe. Dar Natalia nu trebuia să se afle acolo unde nu a fost apreciată și susținută. Las puncte de suspensie pentru toți cei care vor citi această postare”, a mai scris conferențiara.

„În luna februarie, ea a fost atacată de un oarecare cetățean care a primit și bani pentru a-i crea un reportaj despre acțiunile directoarei. A fost și primit cu o masă întinsă de către comanditarii interviului ca să o dezonoreze pe Natalia. Acest moment a fost crucial, ea nu a rezistat rușinii și nesusținerii oamenilor din jur. Am rugat-o să-l acționeze în judecată conform legii pentru defăimare, însă ea a ales să plece capul. Cetățeanul a șters toate videourile când a aflat vestea despre Natalia. Dar ele sunt la rude stocate. Autoritatea directorului de școală este astăzi știrbită de câțiva nemernici care luptă cu propriile frustrări. Rușine, rușine, rușine acelor oameni care au comandat acest reportaj”, a mărturisit detalii știute profesoara directoarei Natalia Manea.

Mariana Marin nu a detaliat cine ar fi fost „comanditarii”, însă o locuitoare din satul Drochia a declarat astăzi pentru Ziarul NAȚIONAL că Natalia Manea a concediat de la gimnaziu un paznic și acesta ar fi acuzat-o ulterior public de faptul că „ar fi luat bani și nu ar fi făcut ce trebuie”. Mariana Marin mai scrie, în postarea sa de pe Facebook, că directoarea a vrut să revină la Chișinău, unde s-a născut, chiar ar fi planificat totul, dar „nu putea lua copiii de lângă tată și bunică”.