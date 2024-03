Justitie Update.Tragedia de la 2 Mai. Vlad Pascu și-a recunoscut faptele. O nouă gafă a judecătoarei care se ocupă de caz







Update, ora 11: 50. Judecătoarea Ancuța Popoviciu, cea care este deja anchetată de Inspecția Judiciară din cauza comportamentului de la termenul anterior, a întrebat din nou, la termenul de joi, 14 martie, l-a întrebat pe tatăl unuia dintre tinerii morți, cine e, deși acesta avea poza lui Sebastian(n.r. victimă) în mână și îl legitimase la termenul trecut.

La primul termen de judecată, judecătoarea Ancuța Popoviciu a fost mirată și a întrebat în sală, dacă „a murit o victimă” în accidentul provocat de Vlad Pascu. Conform statului magistraților, judecătorii au obligația să studieze dosarele înainte de ședințele de judecată.

„Sincer nu mai am nicio speranță la felul cum se judecă în țara asta. Nu am nicio speranță până și acum m-a văzut cu poza băiatului în mână și m-a întrebat cine sunt. Am spus că sunt tatăl lui Sebi l-am adus și pe el în sală ca să îl vedeți", a spus tatăl lui Sebastian, la ieșirea din sala de judecată.

Următorul termen din procesul lui Vlad Pascu este programat la data de 4 aprilie ac.

-Știre inițială-

Cel de-l doilea termen în procesul lui Vlad Pascu, şoferul despre care procurorii spun că a fost drogat când a ucis doi tineri și a rănit alți trei, lângă 2 Mai, este programat joi, 14 martie. Vlad Pascu a recunoscut toate faptele pentru care este acuzat și a cerut judecarea cauzei prin procedura simplificată, ceea ce ar putea reduce din pedeapsă. Părinții tinerilor care și-au pierdut viața în tragicul accident s-au opus, însă, acestei cereri de simplificare a procesului și cer schimbarea încadrarării juridice: de la ucidere în culpă în omor.

Accidentul de la 2 Mai, la Judecătoria Mangalia. Părinții victimelor cer recuzarea judecătoarei de caz

Judecătoarea din dosar e verificată de Inspecţia Judiciară după ce, la termenul trecut, a întrebat dacă e prezent la proces și unul dintre tinerii uciși în accident, însă, face parte din completul de judecată în acest caz, în continuare. Din acest motiv, părinții victimelor lui Vlad Pascu cer recuzarea acesteia.

La termenul de miercuri, 14 martie, Vlad Pascu va asista la ședința de judecată prin videoconferinţă, din Penitenciarul Poarta Albă. Aflat în arest preventiv din 19 august anul trecut, el a cerut, de mai multe ori, prin avocați, periodic să fie lăsat în arest la domiciliu, ca să se poată pregăti pentru admiterea la facultate. Solicitarea i-a fost respinsă de fiecare dată de judecători.

De ce a creat rumoare judecătoarea Ancuța Popoviciu

Judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu i-a lăsat fără cuvinte pe părinții copiilor uciși de Vlad Pascu, când a cerut, în ședință, buletinul uneia dintre victime, semn că nu a cunoscut ce calitate are fiecare parte în dosar. „A intrat mestecând gumă”, spune Valentin Olaru, tatăl unuia dintre tinerii care a decedat în urma accidentului produs de Vlad Pascu. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sancționat-o în 2023 pe judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu, pentru gravă neglijență

„Judecătoria Mangalia nu este(...) când mi-a spus dacă băiatul meu e în sală... N-am văzut în viața mea un asemenea judecător. Îi vrea buletinul”, a spus tatăl uneia dintre victime, după prima ședință de judecată.