Tragedia bărbatului care s-a spânzurat împreună cu copilul de patru ani. Păcălit de un virus luat de pe site-urile pentru adulți

Bărbatul care și-a omorât copilul, apoi s-a sinucis, din cauza unui virus luat de pe un site pentru adulți. Rămâne, după mai bine de opt ani, una dintre cele mai șocante evenimente petrecute în România. Și nu au fost puține cazurile crimelor, sinuciderilor, accidentelor sau a altor tragedii.

S-a sinucis împreună cu copilul, păcălit de un virus

În anul 2014, la jumătatea lunii martie, Marcel Datcu, din localitatea Movila Miresei (județul Brăila) s-a spânzurat, în casă, împreună cu copilul. Tatăl avea 36 de ani, băiatul împlinise 4 ani. Conform anchetatorilor, la baza acelui act extrem stat un virus pe care bărbatul îl luase în timp ce naviga pe un site pentru adulți. Hackerii creaseră acel virus, care transmitea mesajul. „Ai fost prins intrând pe siteuri ilegale, ai la dispoziție 48 de ore pentru a plăti o amendă de 70.000 de lei. În caz contrar, ești pasibil de închisoare pentru o perioadă de 11 ani”. Pentru a da greutate acelei escrocherii, creatorii virusului folosiseră o imagine colaj, în care apăreau câțiva agenți FBI, dar și Traian Băsescu, președintele României la acea vreme.

Ce bilet de adio a lăsat bărbatul

Falsul era grosolan, dar se baza pe naivitatea unor internauți, care în disperare de cauză ar fi plătit suma exorbitantă. Exista și un cont bancar unde banii ar fi putut fi virați.

Virusul a provocat, în cele din urmă, tragedia de la Movila Miresei. Speriat că ar putea ajunge după gratii, Marcel Datcu s-a spânzurat împreună cu copilul, pe care l-a ținut în brațe. Mobilul gestului a fost fără dubii, pentru că el a lăsat și un bilet de adio:

„Nu mi se pare normal ce am făcut (…). Îmi cer iertare de la toți (…). Am primit atenționare că am de plată 70.000 lei sau fac 11 ani de pușcărie (…). Nu vreau ca Nicușor să rămână să sufere în urma mea (…). Eu nu suport să fac pușcărie. Nu suport!”