Tragedia aviatică din Constanța. Familiile victimelor, nemulțumite de modul în care au fost tratate. Comandatul bazei: Habar nu am cine a dat ordinul de decolare

Opt militari și-au pierdut viața în urma tragediei aviatice din luna martie. Familiile victimelor sunt nemulțumite de modul în care au fost tratate de Armata Română. În special de comandantul bazei Mihail Kocălniceanu de atunci, Adrian Popescu.

Acesta le-ar fi așteptat pe văduvele militarilor cu mascații și poliția militară. În plus, le-ar fi spus că victimele și-ar fi asumat riscurile atunci când au intrat în armată. Adrian Popescu chiar ar fi sugerat că la mijloc ar putea fi vorba și despre probleme psihice. Oamenii spun că s-a încercat să se dea vina pe piloți. Singura cauză a tragediei vehiculată până acum a fost vremea nefavorabilă. A fost deschisă o anchetă pentru ucidere din culpă.

Vasile Dîncu a declarat că l-a dat afară pe Adrian Popescu după tragedie. „Un idiot, pe el l-am dat deja afară”, a spus ministrul Apărării.

Furia familiilor

Pilotul elicopterului, Florin Bogdan avea 19 ani vechime în Armată și peste 1.500 de ore de zbor la activ. Soția sa este nemulțumită de modul în care a fost tratată.

„Am fost împreună cu Florin încă din 2000, de când el era student. Și eu, și celelalte rude știm ce înseamnă să trăiești într-o casă de militar. Ideea că noi suntem niște văduve și părinți isterici, care nu înțeleg riscul, este jignitoare.

Mi-am adus aminte că Florin mi-a povestit la telefon că vorbise cu doamna psiholog din bază chiar pe 1 martie, cu o zi înainte de accident. Ce probleme psihice? Soțul meu avusese testul psihologic cu o zi înainte de accident”, a spus soția pilotului, Leyla Bogdan.

Copilotul Sorin Pătrașcu era militar de șase ani și avea la activ 500 de ore de zbor. Mama sa îl critică dur pe comandatul Adrian Popescu.

„Sorin a intrat în armată de la 14 ani. Toată viața lui a învățat să urmeze ordine. În acea noapte, de 2 martie, a fost un ordin care i-a trimis la moarte. Comandantul bazei a așteptat șapte văduve îndurerate cu mascații și poliția militară. Ce puteau să-i facă aceste femei?

Popescu i-a spus nurorii mele că fiecare are soarta lui și că, dacă-l iubea așa de mult pe Sorin, nu trebuia să-l lase să zboare. Popescu e un jeg de om. Mi-o asum. Sper ca și ceilalți militari măcar să vorbească“, a spus Adriana Pătrașcu, mama copilotului.

Comandantul se apără

Adrian Popescu, comandantul de atunci al bazei miliare se apără. Spune că habar nu are cine a dat ordinul ca elicopterul să decoleze și că nu a fost concediat. El spune că așteaptă scuze de la ministrul Apărării.

„Eu nu am știut că au decolat, pentru că nu e responsabilitatea mea. Habar n-am cine a dat ordinul de decolare. Nu-l dă comandantul de bază. Ordinul vine de la COAP (Componenta Operațională Aeriană Principală, localizată la Balotești, n.r.), care se subordonează SMFA (Statul-Major al Forțelor Aeriene, n.r.).

Mi-au reproșat familiile că nu le-am spus oficial. Da, nu le-am spus, pentru că după o anumită oră nici nu mai poți suna, după reguli. Și nici nu avem resurse. Ar fi trebuit să trimit un ofițer, psiholog și medic la fiecare familie. Noi avem un singur psiholog în toată baza. I-am rugat pe colegii care au apărut la bază să spună familiilor.

Am sunat la aghiotantul ministrului Apărării. I-am transmis că dacă nu vine cu o rectificare, îl dau în judecată. Cum adică am fost dat afară? Anunțasem din toamna anului trecut că vreau să trec în rezervă. Nu are nicio legătură cu tragedia din martie. Am trecut în rezervă de la 1 august, cererea am făcut-o cu o lună mai devreme“, a declarat Adrian Popescu, într-un interviu pentru libertatea.ro.

Filmul tragediei

În seara zilei de 2 martie, o aeronavă MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei, a pierdut legătura radio cu turnul de control. Apoi, la ora 20.03 a dispărut de pe radar, într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac si Gura Dobrogei. Aeronava decolase de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 19.50.

Elicopterul IAR 330-Puma, a decolat în jurul orei 20.21 și avea misiunea de căutare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR. A pierdut legătura radio cu turnul de control și a dispărut de pe radar în jurul orei 20.44.

Parchetul de lângă Tribunalul Militar București a anunțat că un dosar penal pentru neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă a fost deschis în acest caz. Nicio persoană nu a fost pusă deocamdată sub acuzare. Potrivit actelor din dosar, generalii care au luat deciziile în acea seară nu au fost încă audiați.