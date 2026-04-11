Trafic intens și controale în toată țara. Chișinăul trece la regim special de transport în noaptea Învierii

Sursa foto: Primăria Chișinău
Republica Molodva. Valul de deplasări din ajunul sărbătorilor pascale a aglomerat drumurile din Republica Moldova, unde autoritățile semnalează un flux sporit de transport și numeroase încălcări ale regulilor de circulație, în timp ce în Chișinău sunt activate măsuri speciale pentru noaptea Învierii, inclusiv transport public gratuit și evenimente religioase de amploare.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției, doar în prima jumătate a zilei, peste 100 de conducători auto au fost surprinși depășind limita legală de viteză.

În același interval, polițiștii au documentat 11 șoferi care conduceau sub influența alcoolului, majoritatea aflați în stare avansată de ebrietate. Alte trei persoane au fost depistate la volan sub influența substanțelor stupefiante.

Oamenii legii anunță că sunt mobilizați în teren pentru prevenirea accidentelor și îndeamnă șoferii să manifeste responsabilitate maximă în trafic, în contextul intensificării deplasărilor către localitățile de baștină.

Bucureștenii, nemulțumiti de scumpirea biletelor la metrou. Petiție de peste 11.500 de semnături împotriva majorării
Tren direct Kiev – Aeroportul Chișinău, în premieră. Testarea va fi pe 13 aprilie

Sursa foto: Poliția Republicii Molodva

Transport gratuit și program special în noaptea Învierii la Chișinău

În paralel, autoritățile municipale din Chișinău au anunțat un regim special de circulație a transportului public pentru noaptea de 11 spre 12 aprilie, când mii de credincioși sunt așteptați la slujbele religioase.

Cei care vor participa la slujba de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” vor beneficia de transport gratuit după miezul nopții.

„În noaptea Învierii, transportul public va circula în regim special. Rutele de troleibuz numărul 2, 8, 10, 12, 22 și 25 vor circula până la ora 4:30 dimineața. După ora 12:00 noaptea, călătoria pe aceste rute va fi gratuită”, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 10 aprilie.

În zilele de 12 și 13 aprilie, troleibuzele vor circula conform programului de duminică, iar autobuzele vor avea un regim adaptat fluxului de pasageri. În total, pe trasee vor fi scoase 207 troleibuze și 77 de autobuze.

Parcare specială în PMAN și evenimente religioase în centrul Capitalei

Pentru cei care aleg să se deplaseze cu mașina personală, municipalitatea va amenaja o parcare specială în Piața Marii Adunări Naționale, destinată participanților la slujbele din centrul orașului. Evenimentele dedicate sărbătorii vor începe încă din seara zilei de 11 aprilie, în scuarul Catedralei, unde, începând cu ora 19:00, va avea loc un program de cântări pascale susținut de artiști și colective folclorice.

La ora 20:00 este programată procesiunea de întâmpinare a Focului Haric, urmată de distribuirea acestuia către credincioși. Programul va continua cu o lectură duhovnicească, începând cu ora 20:45 și până la 23:30, moment în care va debuta Sfânta Liturghie a Învierii. În jurul orei 03:00 dimineața, este planificată ceremonia de sfințire a prinoaselor.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

