Invitatii EVZ Toți oamenii vicepreședintelui. De la Elon Musk la Grupul Bilderberg







Alegerea senatorului JD Vance pe locul secund al ,,tichetului’’ democrat la alegerile din noiembrie ar putea fi semnalul unui schimb generațional pe eșichierul politic american.

Am utilizat condiționalul pentru că în istoria recentă a Americii au mai fost ,,începuturi’’ de acest gen, chiar la nivel de președinte - John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, Obama - care au fost de fapt excepții și nu generatoare de reguli. De fiecare dată, gerontocrația politică și-a reintrat în drepturi cu și mai multă vigoare. A trebuit să apară doi candidați cu suma vârstelor mai mare decât numărul de ani care au trecut de la Războiul de Secesiune, pentru ca America să se trezească.

Mai întâi, la sugestia răstită a unor prieteni politici - a se citi donatori pentru campanie și persoane influente din Partidul Republican - s-a trezit Donald Trump, atunci când a fost de acord să-l aibă alături pe JD Vance.

Competiția tinereții peste decenii: JD Vance versus Nixon

Săptămâna trecută, am scris despre alegerea lui Vance, iar acum voi adăuga o serie de comentarii privind evenimentele din spatele ușilor închise care au favorizat-o. Înainte însă, aș vrea să corectez o afirmație preluată și subliniată mereu de anliștii politici, inclusiv americani. JD Vance nu este cel mai tânăr candidat la funcția numărul 2 în piramida de putere americană. În timpul campaniei din 1952, Richard Nixon - care îl seconda pe D. Eisenhower pe ,,tichetul’’ republican - era mai tânăr cu câteva luni decât Vance al nostru, care tocmai a împlinit 40 de ani.

Opt ani mai târziu, Nixon a pierdut ,,la mustață’’ alegerile prezidențiale însă a revenit în 1968 - infirmând teoria preluată din lumea boxului care arăta că ,,greii nu mai revin în competiție odată ce au pierdut titlul’’ - și l-a învins pe anodinul democrat Hubert Humphrey. Istoria sa politică, încheiată lamentabil cu ,,afacerea Watergate’’, mi-a inspirat titlul acestui text.

Atunci, în 1974 - era la al doilea mandat - demisiona și era grațiat imediat de vicele său, Gerald Ford, devenit automat președinte. Povestea a fost ecranizată magistral, doi ani mai târziu, de Alan J. Pakula sub titlul ,,Toți oamenii președintelui’’ cu Dustin Hoffman, Robert Redford și Jason Robards. Acesta din urmă a primit Oscarul pentru rol secundar. Acum însă, ne ocupăm de oamenii lui JD Vance și spre sfârșit, de problemele doamnei Harris cu alegerea candidatului la funcția de vicepreședinte.

Cei trei mușchetari: JD Vance, Donald jr. și Eric Trump cuceresc Silicon Valley

În articolul anterior, am trecut în revistă conexiunile lui Donald Trump cu elitele financiare de pe Coasta de est și am accentuat rolul ,,vârfului de lance’’ JD Vance în penetrarea ,,marelui segment tehnologic californian’’, în majoritate democrat, prea puțin interesat de revenirea fostului președinte la Casa Albă. Am subliniat modul cum Vance a acționat, cu sprijinul lui Peter Thiel, pe lângă Elon Musk și alți câțiva magnați din sectorul menționat.

Politic vorbind, în spatele lui Vance au fost mereu cei doi fii mai mari ai lui Trump, Donald jr. și Eric. Fără aportul lui JD, care și-a pus în mișcare întreg sistemul relațional - cei doi n-ar fi reușit să pătrundă dincolo de zidul ridicat de democrați în Silicon Valley, unde tronează Kamala. JD, Donald jr. și Eric Trump se cunosc de mai mulți ani, mai precis de când Vance s-a gândit să intre în politica republicană, iar Trump era din nou pe val, după evacuarea cu cântec de la Casa Albă.

Peter Thiel și conexiunea cu Grupul Bilderberg

Prima piatră a ,,capului de pod’’ trumpist în California s-a numit Peter Thiel pomenit și în articolul trecut - miliardar germano-american, patron și mentor financiar al lui Vance. În 2021, acesta i-a finanțat campania pentru fotoliul de senator din statul Ohio, cu 15 milioane de dolari. În plus, Thiel a organizat două întâlniri între The Donald și Vance în urma cărora fostul președinte l-a sprijinit direct pentru obținerea locului în Senat. ,,Ca mulți alții, spunea public Trump în 2021, JD nu a spus lucruri mărețe despre mine, dar o face acum iar eu am încredere în el și nu-i port pică’’. Lucrurile mai puțin mărețe rostite tot public de Vance despre Trump, cu doar câțiva ani înainte, erau: ,,heroină culturală’’ și ,,noul Hitler’’. Curat murdar...

Peter Thiel este unul dintre cei mai influenți membri ai așa-numitului Steerig Committee - Comitetul Director - care organizează, monitorizează și conduce reuniunile Grupului Bilderberg. Acest organism de decizie al celei mai importante structuri care orientează neoficial politica mondială este compus din 29 de membri - inclusiv cei doi co-președinți - dintre care șapte sunt americani. Deja, se deschid noi perspective pentru cariera lui JD Vance, care se profilează drept candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2028.

Cuplului Ivanka Trump-Jared Kushner îi va lua locul ,,tandemul’’ Donald jr. - Eric Trump cu Vance la timonă

Potrivit unui articol publicat în New York Times la mijlocul lunii iulie, JD i-a fost ,,sugerat’’ lui Trump la o recepție pentru obținerea de fonduri, organizată acasă la David Sacks - și el miliardar din ,,segmentul tehnologic’’ - devenit pro-Trump după o întâlnire cu cei doi fii mai mari ai fostului președinte. Întâlnirea a fost mijlocită de JD Vance. Susținerea pentru acesta din urmă a venit din partea lui Thiel dar și a lui Elon Musk.

,,Triunghiul tehnologic’’ Sacks-Thiel-Musk căruia i se adaugă o altă ,,cariatidă’’ din Silicon Valley, miliardarul Chamath Palihapitiya, a devenit ,,nucleul dur’’ al susținătorilor lui Trump pe Coasta de vest. Din partea familiei candidatului republican, cei care țin legătura cu acest nucleu și cu persoanele care gravitează în jurul lui sunt aceiași Donald jr. și Eric.

Nu este exclus ca în caz de victorie în noiembrie, cei doi Trump să joace un rol de prim ordin în cadrul viitoarei administrații. Practic, cuplul Ivanka (fiica fostului președinte) - Jared Kushner - fără care nu se luau decizii în chestiuni financiare și de politică externă, în timpul primului mandat - va fi înlocuit de ,,tandemul’’ fraților mai mari.

Unii comentatori, cunoscători ai familiei Trump, consideră că rolul primordial va reveni Larei Trump, soția lui Eric, producător și om de presă de succes. Lara - mai mult decât celelalte reprezentante ale familiei - are sarcina să orienteze spre republicani componenta feminină, nehotărâtă, a electoratului american.

La democrați, lucrurile simple devin ... complicate, după pasul lateral al bătrânului Joe

Retragerea lui Joe Biden a complicat lucrurile în tabăra democrată. Kamala Harris reprezintă stânga liberală iar baza consensului său electoral este clasa de mijloc din regiunea de vest și mai puțin de pe Coasta de est. În campania din 2020, clasa muncitoare - termen căzut în desuetudine, dar existent în realitatea socială - era o parte a sarcinii electorale atribuită lui Joe Biden. Acum, nu poate fi decât a vicepreședintelui, adică a unei personalități politice reprezentând un stat din Rust Belt - ,,Centura de rugină’’, care cuprinde Pennsylvania și părți importante din Virginia, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Michigan.

Inutil să adaug faptul că ar trebui să fie un bărbat de rasă albă. Eventual, mai tânăr decât Kamala pentru simetrie cu democrații. În plus, în alegerea colegului de pe poziția a doua, Kamala trebuie să țină seama de cel puțin două criterii: compatibilitate personală și capacitatea de a echilibra ,,tichetul’’ astfel încât să atragă câți mai mulți votanți dintre susținătorii Partidului Democrat care nu o plac - și sunt destui - dar mai ales dintre nehotărâți.

Pe lista scurtă sunt persoane care ar adăuga o anumită valoare candidaturii Kamalei, dar fiecare dintre ele are un dezavantaj. Dar pălăria californiană a doamnei Harris e încăpătoare iar in America de azi, surprizele se țin lanț.