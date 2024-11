Monden Topul nominalizărilor la Premiile Academiei Europene de Film. Și România are șanse







Premiile Filmului European. Un musical de gen despre un şef de cartel trans şi debutul în limba engleză al unui regizor spaniol veteran se află în topul nominalizărilor pentru Premiile Academiei Europene de Film din acest an, cu „Emilia Peréz” de Jacques Audiard şi „The Room Next Door” de Pedro Almodóvar, ambele nominalizate la patru categorii. Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost” concurează la categoria European Discovery 2024 - Prix FIPRESCI.

Cine a fost nominalizat la Premiile Filmului European

Autorii francez şi spaniol au obţinut nominalizări pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun scenarist, a anunţat marţi Academia Europeană de Film. Actriţa transsexuală Karla Sofía Gascón, care a câştigat un premiu comun pentru Cea mai bună actriţă la Cannes pentru rolul principal din filmul lui Audiard, e nominalizată pentru Cea mai bună actriţă europeană.

Tilda Swinton este nominalizată în aceeaşi categorie pentru interpretarea unui corespondent de război care moare de cancer în filmul lui Almodóvar. Regizoarea britanică Andrea Arnold candidează la premiul pentru Cel mai bun regizor european pentru drama „Bird”, iar actorul german Franz Rogowski este nominalizat la categoria de interpretare pentru rolul titular din acelaşi film.

Lista e mai lungă decât în anii anteriori

Filmele nominalizate pentru Cel mai bun documentar european şi Cel mai bun film de animaţie sunt eligibile la categoria Cel mai bun film european, ceea ce înseamnă că lista nominalizaţilor este mai lungă decât în anii anteriori.

Printre documentarele care concurează pentru premiul cel mare la Lucerna în acest an se numără scurtmetrajul „Dahomey” al regizorului franco-senegalez Mati Diop, premiat la Berlinale, despre restituirea artefactelor epocii coloniale în Benin-ul zilelor noastre, coproducţia palestiniano-norvegiană „No Other Land”, care prezintă eradicarea satelor palestiniene din Masafer Yatta, în Cisiordania, şi „Soundtrack to a Coup d'Etat” al artistului belgian Johan Grimonprez.

Decernate anual începând din 1988, Premiile Filmului European sunt adesea considerate un indicator pentru Premiile Oscar care au loc câteva luni mai târziu. Evenimentul din acest an de la Lucerna va marca ultima dată când ceremonia va avea loc în decembrie. Ceremonia se va muta la mijlocul lunii ianuarie din 2026.

Best European film

„Bye Bye Tiberias”

„Dahomey”

„Emilia Perez”

„Flow”

„In Limbo”

„Living Large”

„No Other Land”

„Savages”

„Soundtrack to a Coup d’Etat”

„Sultana’s Dream”

„The Room Next Door”

„The Seed of the Sacred Fig”

„The Substance”

„They Shot the Piano Player”

„Vermiglio”

Best European actress

Renate Reinsve („Armand”)

Karla Sofía Gascón („Emilia Peréz”)

Trine Dyrholm („The Girl with the Needle”)

Vic Carmen Sonne („The Girl with the Needle”)

Tilda Swinton („The Room Next Door”)

Best European actor