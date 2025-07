Top smartwatch-uri bune în 2025

Un smartwatch este un gadget inteligent care nu poate să-ți lipsească în 2025. Cu ajutorul acestuia îți poți monitoriza progresele sportive, sănătatea, poți răspunde la apeluri și mesaje și nu numai. Smartwatch-ul poate fi folosit pentru a face o mulțime de lucruri, iar dacă ai nevoie de câteva recomandări de smartwatch-uri bune, citește acest articol până la final.

Top smartwatch în 2025 – ce smartwatch să cumperi?

Dacă ești în căutarea unui smartwatch bun care să se potrivească nevoilor tale, ne-am bucura dacă ai lua în calcul modelele de smartwatch-uri pe care urmează să le aducem în atenția ta. Oprește-te, dacă vrei un smartwatch raport calitate-preț excelent sau un smartwatch performant numai bun pentru 2025, asupra următoarelor modele:

Smartwatch-ul Apple Watch Ultra 2

Smartwatch-ul Apple Watch Ultra 2 este un ceas inteligent Apple, ideal pentru cei care își doresc un smartwatch rezistent la șocuri, apă și schimbări de temperatură. Este, de fapt, potrivit pentru cei care iubesc sporturile în aer liber, deoarece este echipat cu GPS, sau pentru cei care pur și simplu au nevoie de un ceas inteligent rezistent.

Carcasa Apple Watch Ultra 2 are 49 mm, este fabricată din titan, cu margini ridicate care protejează și mai mult cadranul. Ecranul Retina este excelent, extrem de luminos. Bateria durează până la 36 de ore cu o singură încărcare, chiar și cu utilizarea intensivă a ceasului.

Smartwatch-ul Samsung Galaxy Watch Ultra LTE L705

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE L705 este un ceas inteligent de top, foarte apreciat și fiabil, ideal pentru a-ți monitoriza activitatea fizică pe tot parcursul zilei. Designul este cel standard al unui ceas de mână, îmbunătățit de tehnologia avansată din interior. Oferă conectivitate 4G, dar și Wi-Fi 5, NFC și Bluetooth.

Acesta este capabil să ofere practic toate caracteristicile necesare unui ceas inteligent, împreună cu o rezistență maximă. Rezistența sa la apă și stropi de apă este una de apreciat pentru că vorbim despre o imersiune de până la 10 ATM de presiune a apei. Ecranul de 1.5 inch este, de asemenea, echipat cu tehnologie AMOLED și oferă o vizibilitate perfectă în aer liber și lumina directă a soarelui.

Cea mai popular versiune la momentul actual este cea de 47 mm, cu funcții Galaxy AI inteligente și posibilitatea de a comuta între modurile Exercise Power Saving Mode pentru monitorizarea antrenamentelor și Power Saving Mode pentru utilizarea timp îndelungat.

Smartwatch-ul Apple Watch 10

Apple Watch 10 este un smartwatch extrem de apreciat și căutat, mai ales în versiunea de 42 mm cu carcasă din aluminiu. Un ceas inteligent marca Apple calitativ și rezistent, cu o mulțime de funcții peste care nu se poate trece cu privirea.

Printre noile caracteristici ale Apple Watch 10, comparativ cu seria precedent Apple Watch 9, se numără ecranul mai mare, procesorul nou mai puternic și capacitatea ceasului de a detecta apneea în somn.

Autonomia sa se ridică la 18-26 de ore, aceasta depinzând direct de cât de intens folosești smartwatch-ul în fiecare zi. Ca și funcții speciale, la acesta remarcăm: microfonul, difuzorul, SOS Emergency, monitorizarea zgomotului, modurile sport extrem de apreciate de către utilizatorii activi, capacitatea de a detecta accidentele, capacitatea de a detecta căderile.

Smartwatch Garmin Forerunner 255

Pasionații de sport vor iubi Garmin Forerunner 255. Acesta poate fi achiziționat pentru mai puțin de 1.500 de lei, oferă conectivitate GPS și urmărește numeroase activități sportive. Este echipat cu un senzor de temperatură, monitorizează constant condiția fizică și este perfect pentru pasionații de alergare, deoarece permite planificarea antrenamentelor cu un grad foarte ridicat de personalizare.

Carcasa de 45,6 mm este mare și protejată de Gorilla Glass 3. Cureaua este din silicon, iar ceasul este rezistent la apă până la 5 ATM. Există, de asemenea, o baterie mare care permite utilizarea dispozitivului timp de două săptămâni consecutive cu o singură încărcare, ceea ce este uimitor.

Smartwatch-ul Samsung Galaxy Watch 7 LTE

Pentru cine are nevoie de un smartwatch care să aibă un preț accesibil, de sub 1000 de lei, Samsung Galaxy Watch 7 LTE poate fi o alegere inteligentă. Acesta este un ceas inteligent care are la bază carcasă circulară cu un ecran AMOLED de 1,5 inch, iar cea mai apreciată versiune este cea de 40 mm.

Un smartwatch potrivit pentru cei mai exigenți utilizatori, echipat cu toți cei mai importanți senzori pentru monitorizarea sănătății, cum ar fi cel pentru urmărirea ritmului cardiac în timp real. Ceasul este rezistent la apă până la 5 ATM și este echipat cu conectivitate Wi-Fi și Bluetooth și-n plus nici nu costă foarte mult. Este un ceas inteligent de buget care oferă tot ceea ce poți avea nevoie de la un smartwatch.

Smartwatch-ul OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 se numără și el printre cele mai populare și des achiziționate smartwatch-uri. Are un ecran LTPO AMOLED de 1.5 inch îmbunătățit, o autonomie care poate rezista până la 5 zile de folosire și un GPS care, de această dată, e mai precis.

Perfect pentru persoanele foarte active, este făcut să reziste nu doar la murdărie, ci și la transpirație. În plus, în doar 60 de secunde, datorită senzorilor avansați și inteligenței artificiale integrate, îți monitorizezi sănătatea și ai acces la cei mai importanți indici ai acesteia.

Ritmul cardiac, oxigenul din sânge, sănătatea vasculară, calitatea somnului, riscul de a respire pe gură în timpul somnului, vitalitatea cardiovasculară, toate acestea pot fi monitorizare cu ajutorul OnePlus Watch 3.

Smartwatch-ul Motorola Moto Watch 120

Dacă ai un buget de până în 500 de lei, în 2025 poți să îți achiziționezi un smartwatch nou ca Motorola Moto Watch 120. Acesta vine cu un display AMOLED de 1.43 inch intuitiv și ușor de folosit, o brățară din silicon și compatibilitate cu mai multe dispozitive Android. Pe el poți accepta sau refuza apeluri, avea acces la notificările de pe alt dispozitiv la care te-ai conectat.

Autonomia se ridică la 10 zile, ceea ce este foarte bine pentru un ceas ieftin cu baterie de 300 mAh. Prezintă rezistență crescută la praf, are Bluetooth, dar și GPS. Este ideal pentru bugetele limitate și pentru cei care doresc să petreacă mai puțin timp pe un telefon, controlând totul de pe smartwatch.