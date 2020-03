Am pregătit o listă cu cele mai interesante seriale TV pe care le poți urmări alături de cei dragi.

El Dragon: Return of a Warrior

Deși are un singur sezon, cu siguranță te va face să-ți dorești să mai apară și alte episoade. Este un serial spaniol de succes ce urmărește povestea unui businessman ce își lasă în spate viața frumoasă și calmă pentru a conduce cartelul de droguri al familiei, localizat în Mexic.

Better call Saul

Are patru sezoane ce fac parte din genul „dramă”. Serialul reprezintă partea anterioară a unui alt show de succes, Breaking Bad. Înfățișează povestea lui Jimmy McGill, care în cele din urmă devine Saul Goodman.

The Office

Nouă sezoane pline de umor, care te vor face să râzi cu gura până la urechi. Actorul principal, Steve Carell, joacă rolul unui șef enervant, care le suflă mereu în ceafă angajaților săi de la compania de hârtie din mijlocul unui oraș din Pennsylvania.

Gentefied

Are doar un sezon, cu episoade câte 30 de minute, pentru a putea fi urmărit de oricine și oricând. Este vorba despre trei verișori din Mexic care își dau silința să mențină deschis magazinul bunicului lor din Los Angeles, un fast food mexican.

Locke & Key

Este adaptarea romanului Locke & Key a cărui acțiune se învârte în jurul a trei frați care se mută la mama lor după ce tatăl acestora a fost ucis. Totul pare simplu la început, dar pe parcurs descoperă că pe moșia mamei lor există forțe pe care nu și le pot explica inițial. Magia există!

Narcos: Mexico

Inițial trebuia să fie cel de-al patrulea sezon din Narcos, dar producătorii au decis să îl lanseze separat de acesta, acțiunea urmărind traficul de droguri din Mexic care avea loc în anii 1980.

Altered Carbon

Două sezoane ce au loc într-o lume în care conștiința oamenilor poate fi transferată în alte trupuri. Joel Kinnaman este personajul principal, un fost soldat tranformat în detectiv care este trimis în viitor pentru a rezolva o crimă.

I am not okay with this

Este o creație de la producătorii celebrului film „Its the end of the f**king world”, care este încrucișată cu „o genă de super eroi”.

The Trial of Gabriel Fernandez

Tot serialul durează șase ore. Extrem de captivant, fiecare episod prezintă povestea lui Gabriel Fernandez, abuzat și ucis la vârsta de 8 ani, dar și rolul jucat de părinții săi și angajații guvernului.

Love is blind

Un reality show TV în care bărbații și femeile sunt puși în același loc pentru a-și găsi adevărata dragoste, scrie Collider.

