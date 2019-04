Toader și Timmermans, declarații la foc încrucișat. Ministrul Justiției: „Îngrijorările oficialilor UE au potențial electoral”

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat, ieri, ca răspuns la declaraţiile făcute de prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, că nimeni, indiferent de natura internă sau externă, nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale, precizând că o asemenea ingerinţă este nepermisă. Reacţia lui Toader vine după ce Timmermans a avertizat Guvernul de la Bucureşti să nu întreprindă acţiuni care să afecteze sistemul judiciar, cu referire proiectul de OUG pentru modificarea Codului Penal.





„De dată recentă ca şi dumneavoastră, văd şi eu cum oficiali europeni îşi exprimă îngrijorări, dar îngrijorările sunt exprimate cu caracter preventiv însă cu un puternic potenţial electoral. Ca ministru al Justiţiei, formulez o simplă şi respectuoasă solicitare pe care în plan naţional am repetat-o de foarte multe ori şi maţi auzit şi anume să ne cunoaştem, să ne respectăm competenţele fie ele şi partajate, să ne respectăm demnitatea şi specificul național”, a mai spus Toader.

Avertismentul oficialului european

„Am avut mai multe întâlniri şi convorbiri cu doamna Dăncilă, în ultimele două luni pe subiect. Am reînceput discuţiile tehnice pe MCV şi am cerut rezultate cât mai urgent. Am arătat foarte clar că a vorbi de dragul vorbei nu este suficient, că avem nevoie de acţiuni concrete din partea României şi acestea trebuie să apară cât mai curând. Discuţiile tehnice acoperă toate subiectele, recomandările din MCV, ordonanţele de urgenţă, transpunerea directivei PIF, directiva privind prezumţia de nevinovăţie privind îngheţarea şi confiscarea averilor şi secţia de urmărire a magistraţilor”, a spus Frans Timmermans.

Kovesi a scăpat de controlul judiciar

Înalta Curte a decis revocarea controlului judiciar, dispus de Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie, împotriva Laurei Codruța Kovesi. „Acum pot să părăsesc țara”, a declarat, aseară, fosta șefă a DNA, după pronunțarea sentinței. Frans Timmemans a declarat, ieri, că Laura Codruța Kovesi este candidata preferată de Parlamentul European, la Parchetul European: „E important ca ea (n.r. – Kovesi) să poată fi candidat astfel încât instituţiile europene să poată lua o decizie”. Ea este cercetată pentru o presupusă mită cerută pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

