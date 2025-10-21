TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
- Iuliu Vlădescu
- 21 octombrie 2025, 15:39
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025, cel mai amplu clasament al companiilor performante din România, întocmit pe baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.
Companiile de top din România, aproape 1,4 milioane de angajați
Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții din cele șapte domenii de activitate monitorizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) angajează un total de 1.393.055 de salariați, în creștere cu 3,77% față de anul precedent. Această expansiune a forței de muncă demonstrează capacitatea mediului de afaceri românesc de a genera noi oportunități de angajare.
Din perspectiva performanței financiare, aceste companii au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior, în timp ce profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, echivalentul a 9% din cifra totală de afaceri.
Analiza pe sectoare arată că industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din perspectiva cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%). Industria se menține cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total, cu o marjă de profit de 10,63%.
Despre Topul Național al Firmelor
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivel național.
Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, conform metodologiei implementate de Camerele de Comerț din toate județele țării.
Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
