Motivul pentru care legendele sportului românesc au mers în Senat a fost de a solicita mai mulți bani pentru fenomenul care se stinge din ce în ce mai mult în țară. Este esenținal ca Statul Român să aloce fonduri mai mari în acest an pentru sport, mai ales că în vară vor avea loc Jocurile Olimpice de la Tokyo. Potrivit GSP.ro, Gabriela Szabo a cerut stabilirea priorităților, iar Simona Halep a cerut ajutor pentru tenis, în special o sală în care să se joacă Fed Cup. Conform sursei citate, Șerban Nicolae și senatorul ALDE Daniel Zamfir au fost cei care au solicitat întrevederea de astăzi .

Simona Halep: „Este ceva important pentru sportul românesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație care are neovie de infrastructură. Avem nevoie de o sală unde să joace echipa de Fed Cup.

Fac apel pentru această cauză. Consider că tenisul românesc are nevoie de ajutor. Trebuie să se construiască un sistem pentru noile generații. Este mare nevoie”.

Gabriela Szabo: „Nu prea mai ies public să vorbim, pentru că mi se pare că vorbim în van și nimeni nu ne ascultă. Este un an important pentru sportul mondial și cel românesc. Strategia noastră e să avem cât mai mulți sportivi la Tokyo, unde ne dorim să cucerim medalii olimpice. Sportul românesc are nevoie de finanțare și de bani.

Singurul lucru necesar e ca cei care ne vor conduce să înțeleagă care sunt nevoile urgente. Trebuie să prioritizăm sportul, să vedem ce schimbăm în Codul Fiscal. (…) E benefic ca Primăriile să finanțeze sportul sau nu? Văd fel și fel de articole despre această temă. Până la urmă, ce vrem? Să fie finanțat sportul sau nu? Trebuie să stăm toți la masă și să vedem exact ce trebuie să facem”.

Camelia Potec: „Noi nu aparținem de nicio culoare politică. Am tot vorbit despre problemele din sportul românesc. Fără infrastructură, este greu să convingem copiii să vină la sport și la mișcare. Părinții sunt dispuși să-și aducă copiii la sport, dar nu au unde să-i aducă.

Ca să devină prioritate națională, sportul trebuie finanțat. Cred că sportul ar trebui să fie practicat încă de la vârste fragede, iar ideea de a avea grădinițe sportive era foarte foarte bună”. (FOTO: Digi Sport)

Te-ar putea interesa și: