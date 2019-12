Actualul președinte al FR Tenis susține că a auzit de la avocații CNI că turneul final nu se va mai ține în România dacă linia ferată Otopeni – București nu va fi gata la timp. Culmea e că, din cele spuse de Țiriac, în contractul legat de această cale ferată este stipulat faptul că lucrarea ar urma să fie predată abia la 1 septembrie 2020!

„Dacă mă compar cu Budapesta – 23, Sofia – 8, noi nu avem un patinoar, dar am pus eu aici unul, la Otopeni. Bine că nu trebuie mutat, dărâmat. Se fac nişte protecţii pentru marea cale ferată, este un contract care o să fie gata la 1 septembrie 2020. Avocaţii constructorului sau ai Guvernului au menţionat că dacă nu se face calea ferată nu se mai joacă Campionatul European. Avem 3 meciuri, sper ca România să se califice, dar turneul final nu este în iunie? Despre ce vorbim? Ori ne ia toată lumea de proşti, ori luăm noi proştii să-i dăm afară”, a declarat Țiriac.

Miliardarul a făcut aceste afirmații la seminarul „Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei”, acolo unde a oferit și câteva soluții concrete pentru salvarea sportului românesc.

„Eu am fost peste tot şi am văzut că nu mai avem sportivi, dar nu mai avem nici tehnicieni, iar asta e cea mai mare problemă. M-am dus pe la Guvern ca pe vremea lui Maurer, de vreo 10 ori pe săptămână, şi am ajuns la faimoasa concluzie că sunt bani pentru cele 1.000 de grădiniţe olimpice de care eu tot vorbesc. Dar, din cauza birocraţiei, ele nu există nici în ziua de azi. Cu 80 de copii la fiecare din cele 1.000 de grădiniţe, am avea 80.000. Deci dacă vrem să începem ceva, trebuie să începem să semănăm. Noi ar trebui să ne depunem mandatul, eu mi l-am depus pe cel de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, pentru că se fac acum 6 luni. Dacă nu facem asta, nu ajungem niciunde, nu ne bagă nimeni în seamă! Sigur, priorităţi şi deficit stabilite de la Bruxelles, dar România trebuie să aibă priorităţile ei”, a tras concluzia Ion Țiriac, citat de Digisport.

UEFA a oferit României organizarea a patru meciuri din cadrul Euro 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală, în datele de 14, 18, 22 şi 29 iunie.

