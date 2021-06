Ion Ţiriac a investit 50 milioane euro într-un magraproiect: Va fi doar pentru tineret. Pentru piscina olimpică a obţinut aprobarea, iar în planurile sale se regăsesc sala de gimnastică Nadia Comăneci, un stadion de fotbal, dar și o academie de tenis, proiect în care va fi implicat şi Ilie Năstase.

Miliardarul a devoalat câteva detalii într-un interviu acordat recent jurnaliştilor de la Gazeta Sporturilor. „Este acest proiect enorm de la Otopeni, poate prea frumos ca să fie adevărat. Lângă patinoarul care deja e, trebuie să vedem o piscină olimpică, care e deja aprobată. Va fi doar pentru tineret!

Atenţie la previziunile lui Ion Ţiriac

Trebuie să facem Academia Țiriac-Năstase, pentru că dispare și tenisul complet, cum a dispărut și gimnastica. Puneți în ghilimele ce spun, asta se va întâmpla! Va fi făcută și sala Nadiei, o sală adevărată de gimnastică, după care trebuie făcut un stadion. E un proiect mult prea frumos. Se pare că, vorbind cu ministrul Dezvoltării, pleacă urechea la treaba asta. Fundația a dat deja 50 de milioane de euro. E ceva pentru caritate, nu face nimeni bani din treaba asta”, a declarat Țiriac pentru gsp.ro.

Amintim că în anul 2012 a fost inaugurat Complexul Sportiv Ion Țiriac. La acea vreme, investiţia a fost de 700.000 de euro. Acolo au acces gratuit elevii din 18 instituții școlare bucureștene. La finalul lui 2016 a fost inaugurat și patinoarul a cărui construcție a fost finanțată de acelaşi om de afaceri, fost hocheist la Ştiinţa Bucureşti.

Ţiriac a jucat hochei în tinereţe

„N-am fost un jucător foarte bun, am fost un jucător bun, n-am fost în echipa naţională, am fost în echipa olimpică , iar după 1964 asta a fost una din puţinele mele calităţi, când am zis ajunge!, ajunge!

Din 1964 nu am mai pus o dată patinele sau crosa în mână. A fost o mare pasiune şi am jucat pentru Ştiinţa, nu pentru Dinamo. Pentru Dinamo, ca miliţian am jucat tenis”, declara Țiriac despre cariera în hochei.

Altfel, amintim că una dintre cele mai interesante declaraţii ale lui Ion Țiriac a fost lansată septembrie 2020, când a subliniat că cel mai inteligent om din lume este un român.