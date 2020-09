Omul de afaceri susține că cel mai inteligent om din lume este prietenul său Ilie Năstase deoarece nu a muncit nici o zi în viața sa dar, cu toate acestea, a reulit să acumuleze o avere destul de importantă astfel încât să-și permită să-I cumpere soției sale o limuzină de un sfert de milion de euro.

Cunoscut pentru chibzuința cu care-și gestionează averea, Ion Țiriac a ținut să-l „înțepe” prietenul de pe terenul de tenis, în stilu-i binecunoscut.

„Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Are 80 sau 85 de ani și nu a muncit nicio zi din viața lui. Iar acum i-a cumpărat soției o mașină de 250.ooo de euro. Am auzit că Rădoi vrea să-și facă cadou o mașină dacă va califica naționala. Să vorbească cu Ilie. Mă întreb ce-și va mai cumpăra acum. Am auzit că avioanele s-au ieftinit”, a afirmat Ion Țiriac, potrivit digisport.ro.

Ilie Năstase i-a făcut cadou soției sale, Ioana o mașină scumpă, un Bentley Continental GT Sport, în două uşi, care valorează în jur de 240.000 de euro.

Ion Țiriac este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din România care a reușit să acumuleze sume impresionante din tranzacțiile pe care le-a gestionat.

De curând, omul de afaceri și-a achiziționat un automobil în valoare de 2 milioane de euro, care poate ajunge la viteza de 100 km în 3 secunde.

Pe de altă parte, nici Ilie Năstase nu pare să o ducă rău, el cunoscând o perioadă de prosperitate. De asemenea, fostul campion de tenis pare să fi cunoscut liniștea în căsnicie, alături de soția sa, de Ioana Simion. Cei doi s-au căsătorit în luna iunie, iar relația lor pare să meargă destul de bine, mai ales că Ilie are grijă să își răsfețe soția cu cadouri scumpe precum noul automobile Bentley Continental.