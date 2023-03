Tipurile de clienți care vin să comande la McDonald’s. O angajată a lanțului de restaurante a spus cu ce se confruntă zilnic

O angajată a McDonald’s a postat pe rețelele sociale un clip video în care prezintă categoriile de clienți pe care îi întâlnește la locul de muncă. Ea a observat șase tipuri oameni diferiți care vin să comande la celebrul lanț de restaurante fast-food. Angajata a postat clipul video pe TikTok, unde a strâns 23.400 de aprecieri, 394 comentarii și 108 distribuiri.

Unul dintre clienții cu care femeia se întâlnește constant sunt femeile însărcinate. Acestea sunt de cele mai multe ori foarte agitate. Angajata chiar a spus și cum arată o comandă a femeilor gravide. „Bună, pot să iau un cheeseburger fără murături, fără brânză, fără sos, fără ceapă, fără chiflă pentru că sunt extrem de… extrem de gravidă. Pune exact ce am spus și asigură-te că totul este proaspăt pentru că sunt însărcinată”.

De asemenea, un alt tip de client este cel nerăbădor. Angajata chiar a spus că unele persoane nici nu o lasă să vorbească „de parcă nu știu engleză”. Mai mult decât atât, acest tip de începe deja să spună ce vrea să comanda, vorbind de cele mai multe ori peste angajat. În aceste cazuri, angajatul este nevoit să îl mai întrebe încă o dată pe client ce vrea să comanda.

Tipurile de clienți din restaurantele McDonald’s

Următorul tip de client este cel care cere mereu burger vegetal, un produs care nu este inclus în toate meniurile restaurantelor McDonald’s. Angajatul este nevoit să îi explice că nu din acest restaurant a cumpărat în trecut acest tip de burger, dar clientul continuă să ceară acest produs. „Vreau un burger vegetal. , același burger vegetal pe care îl comand de fiecare dată când vin la acest McDonald’s”, este ceea ce ar fi spus clientul respectiv.

O altă categorie de clienți cu care angajații se întâlnesc destul de des sunt fetele sub influența băuturilor alcoolice, care nu pot să comande ceea ce vor să mănânce deoarece râd neîncetat. Al cincilea tip de client pe care angajata McDonald’s l-a amintit este cel despre care a spus că „nici măcar nu știu cum să numesc acest comportament”. În această categorie intră cei care nu vor să asculte ceea ce are de spus angajatul. Ultimul tip de client a fost denumit „șoferul „Uber”. Este vorba de livratorii care se apropie de angajați și strigă cu voce tare „Comandă Uber”, potrivit The Sun.