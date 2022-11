Ținuta prezentatoarei Denise Rifai, criticată dur de Iulia Albu: „Ar trebui, în primul rând, să învățăm să ne cumpărăm pantofi”

În urmă cu câteva săptămâni a avut loc gala Premiilor TVMania 2022. La acest eveniment au fost prezente multe vedete printre care și Denise Rifai, care a câștigat și un premiu.

Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a ales să poarte o ținută neagră. A fost un eveniment spectaculos, unde participantele au purtat rochii de seară, lungi, elegante și au strălucit la propriu. Nici de această dată Iulia Albu nu a fost indulgentă cu cele pe care le-a analizat. Denise Rifai nu a trecut neobservată, a devenit imediat una dintre țintele designerului.

Jurnalista a îmbrăcat o rochie cu decolteu generos și aplicații strălucitoare în zona bustului. Ținuta purtată de ea poartă semnătura Eli Lăslean, creațiile acesteia fiind purtate și de alte vedete în aceeași seară la gala Premiilor TVMania 2022.

De ce a criticat Iulia Albu ținuta prezentatoarei

Iulia Albu a fost deranjată de mărimea pantofilor dar și de geanta pe care a ales-o prezentatoarea TV.

„Nu e o pungă? E o geantă? Ar trebui, în primul rând, să învățăm să ne cumpărăm pantofi mărimea corectă. Nu ar trebui să rămână spațiu. Se pune ca o tălpică în față (…) branț se numește. Și atunci piciorul nu se mai duce atât de în față și se așază unde trebuie.

Nu sunt neapărat pentru tocuri pe mochetă sau pe iarbă, și da, e adevărat că nu poți ști niciodată ce este pe jos la un eveniment”, a declarat Iulia Albu, la „Poliția Modei”, potrivit spynews.ro.

Totuși, stilistul Ovidiu Buta nu a fost deranjat de ținuta pe care a ales să o poarte Rifai.

„O avem pe Denise Rifai la un eveniment arătând civilizat. Mai puțin geanta aia. Mă stresează când brandul e mult prea vizibil”, a spus el.

Pe ce plăceri își cheltuie Denise Rifai banii

În mod paradoxal, deși a fost criticata dur și poartă numai negru, Denise Rifai a dezvăluit că are o plăcere vinovată, pe care cheltuie destul de mulți bani. Mai exact, pe modă.

Fiind întrebată despre ce anume îi place să facă, prezentatoarea TV a spus că îi place tot ceea ce ține de apă și aer. Îi place să înoate, să se plimbe, să citească, să călătorească și în special, are o afinitate pentru modă.

Fiind întrebată despre cum arată dressingul ei, Denise Rifai a răspuns:

„Ooo, arată! Investesc și în plus am niște gusturi foarte costisitoare, glumesc! Îmi place, sunt femeie și am această vanitate. Sunt economist totuși la bază, sunt o tipă foarte echilibrată, știu cât de greu se câștigă banii.

Eu însămi câștig banii și o fac cu foarte multă muncă, așa că sunt foarte calculată și pragmatică, dar pe de altă parte îmi fac plăceri și am și plăceri scumpe. Uite, de exemplu, o haină de blană! Dacă îți place, trebuie să ți-o și cumperi, nu?”.