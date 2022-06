Cum își menține silueta Iulia Albu: „Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr, beau foarte multă apă”

Iulia Albu va împlini pe 28 iulie 2022 41 de ani, dar asta nu o împiedică să aibă o siluetă de invidiat. Criticul de moda le-a dezvăluit fanilor care este dieta pe care o respectă mereu.

Vedeta a mărturisit că nu mănâncă zahăr aproape deloc și că sportul nu lipsește din viață ei. Cu toate astea, marele secret este că bea foarte multă apă.

”Nu mai mănânc zahăr. Ar fi foarte simplu să spun: Nu fac nimic, așa mă trezesc dimineața. Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr. Am o singură zi pe săptămână în care mănânc zahăr.

Nu mai mănânc gluten și fac foarte multă muncă. O muncă dificilă și o muncă pe care toate femeile încearcă să o depună. Și mie îmi iese mai mult în anumite perioade decât în altele. Important este, oricât de ocupați am fi, să ne facem mereu puțin timp pentru noi.

Nu sunt o persoană care stă doar în saloane de frumusețe, pentru că muncesc foarte mult”, a mărturisit Iulia Albu.

Dieta Iuliei Albu

În urmă cu ceva timp, fosta concurentă de la ”Dancing on Ice” a dezvăluit că la înălțimea ei de 1,76 m are 60 de kilograme. Iulia Albu a recunoscut că urăște salatele și că încearcă să își mențină silueta prin alte modalități.

”Mănânc extrem de sănătos, dar am o dietă variată, nu îmi plac salatele. Nu consider că o persoană se poate alimenta sănătos doar mâncând salată și bând apă cu lămâie. Mi se pare ridicol, mai ales pentru o persoană care face sport. Cel mai important lucru este că am grijă să beau foarte, foarte multă apă”, spunea Iulia Albu acum ceva timp.

„Fac sport în fiecare zi, de două ori pe săptămână fac Aerial silks, la Circul Metropolitan, de două ori pe săptămână merg la patinoar și în celelalte zile merg la sală sau să alerg.

La Circul Metropolitan fac antrenament cu o acrobată de acolo, pur și simplu mă antrenez. M-am apucat de Aerial silks cu foarte puțin timp înainte de a începe proiectul <>’, a povestit Iulia Albu.

Vedeta spune că are inclusiv acasă aparate pe care le folosește, cum sunt greutățile.

„Am alte activități și rutine pe care le fac de multe ori la 5.30 sau 6 dimineața’, a mai dezvăluit Iulia Albu, potrivit Impact.