Ținuta purtată de Carmen Iohannis în Africa. Doar pantofii au costat 1.200 de euro

Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au ajuns luni seară în Kenya, prima țară inclusă în turneul din Africa. Ei s-au văzut miniștrii Eliud Owalo și Peninah Malonza. Prima Doamnă a țării a purtat o ținută de la un celebru brand de lux. Nici Klaus Iohannis nu s-a lăsat mai prejos.

„În prezența ministrului pentru Economie Digitală Eliud Owalo, am avut deosebita onoare de a-i primi pe Excelența Sa, Președintele Klaus Iohannis al României, și pe Prima Doamnă Carmen Iohannis, aflați într-o vizită oficială. Karibuni Kenya!”, a scris ministra pentru Dezvoltare Regională, Peninah Malonza, într-o postare publicată pe contul X/Twitter.

Carmen Iohannis a ales să poarte în prima zi a turneului din Africa un costum lila, format din două piese, sacou și pantaloni. Prima Doamnă a României a ales să poarte o pereche de sandale, fapt ce încalcă protocolul și ceremonialul diplomatic. Încălțămintea aleasă de soția lui Klaus Iohannis este de la brand-ul Valentino Garavani și costă 1200 de euro. Sandalele sunt un model mai vechi, dar care merg la aproape orice ținută.

In the company of Cabinet Secretary for ICT and Digital Economy @EliudOwalo , I had the distinct honor of receiving H.E. President Klaus Iohannis of Romania 🇷🇴 and First Lady Mrs. Carmen Iohannis, who are currently in Kenya on an official visit. Karibuni Kenya! 🇰🇪 pic.twitter.com/032QA93ktF

