Timișoara este în doliu. Ordinul lui Ceaușescu de a se trage a dus la 59 de morți și sute de răniți în câteva ore

Pe 17 decembrie este zi de doliu la Timișoara, după ce, în urmă cu 29 de ani, s-a tras în românii care își cereau porția de libertate.





Zeci de oameni și-au pierdut viața pe străzile orașului, strigând „Libertate” și „Jos Ceaușescu”, iar alții s-au ales cu răni de gloanțe. Miliția și Armata se aflau pentru a doua zi consecutiv în stradă și încercau să îi trimită pe manifestanți la casele lor. Apoi, s-a dat ordin să se tragă.

Ateul Ceaușescu apelează la Iisus Cristos

În acea zi, după ședința Comitetului Politic Executiv al PCR, Nicolae Ceaușescu a organizat de urgență o teleconferință cu factorii de decizie de la Timișoara. În jurul orei 17.30, dictatorul avea să dea ordin să se deschidă foc împotriva civililor. „În Timișoara, toate trupele primesc muniție de război. Se somează și oricine nu se supune, se socotește stare de necesitate și se aplică legea. În Timișoara s-a atacat și sediul (Comitetului județean al PCR – n.r.), nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul celălalt de parcă ar fi fost Iisus Cristos... Oricine atacă un soldat, un ofițer, trebuie să primească riposta. Oricine intră într-un sediu de partid sau se sparge un geam de la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Fără nicio justificare. Umanismul nu înseamnă capitularea sau pactizarea cu dușmanul. Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului. Toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au armamentul de luptă. Nu pleacă nicăieri fără muniție de luptă. Toate unitățile ies cu armamentul ușor din dotare, de luptă“, a ordonat Ceaușescu, care a cerut ca într-o oră să fie restaurată liniștea.

„Am ordonat să se tragă foc. Terminat!“

„A început să se tragă deja. Coman vă raportează... Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Terminat!“, a transmis Ion Coman. Ordinul va fi dus la îndeplinire și la Timișoara vor cădea primele victime în după-amiaza aceleiași zile. Trupele au tras în manifestanți în mai multe zone din oraș: Catedrală, Piața Libertății, Piața 700, Podul Decebal, Calea Girocului, Calea Lipovei, Calea Aradului.

„Sovieticii or să intre în România”

După declanșarea măcelului, Ceaușescu și-a pus coada pe spinare și a plecat, până pe 20 decembrie, într-o vizită oficială în Iran, însoțit de ministrul de Externe, Ion Stoian, care a povestit, pentru Historia, ce a făcut la întoarcere: „În seara de 20 decembrie, am fost la biroul lui Ceaușescu și i-am spus că am primit telegrame internaționale de amenințare la adresa României. Declarația ministrului de Externe francez că va privi cu înțelegere o eventuală pătrundere a trupelor sovietice în România. La două ore distanță, declarația secretarului de stat Baker că SUA sunt de acord cu poziția Franței. Apoi Matyas Szuros, președintele interimar al Ungariei, care declară că, având în vedere situația din România, crede că a sosit timpul să eliberăm teritoriul carpato-dunărean ce le aparține. Serviciile speciale informau că în ziua de 19 decembrie a avut loc întâlnirea șefilor adjuncți ai Statelor Majore din țările Tratatului de la Varșovia, la Kiev, pentru a discuta situația din România. România nu a fost invitată. Se mai informa și că la Ungheni, pe râul Prut, se pusese podul de vase până la jumătatea apei. I le-am dus lui Nicolae Ceaușescu, în 20 seara, la biroul lui din CC. Am avut impresia că știa deja câte ceva. A spus: «Da, urmărim atent această chestiune, avem informații că sovieticii or să intre în România, că se pregătesc... Invită ambasadorii țărilor socialiste și pe ceilalți și comunică-le că Guvernul român... știi tu ce să le spui»”.

La microfon, Neculai Constantin Munteanu

Primele informații despre revolta de la Timișoara avea să le dea Europa Liberă pe 18 decembrie, în prima ediție a emisiunii „Actualitatea românească”: „E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Neculai Constantin Munteanu”.

