Tiberiu Ușeriu, în pericol de moarte. S-a întâmplat în urmă cu câteva zile

Tiberiu Ușeriu, triplul campion al Maratonului Arctic, a fost în pericol de moarte, zilele trecute. În vârstă de 49 de ani, sportivul a povestit că s-a întâmplat în vreme ce alerga, duminică. 15 octombrie. El a povestit că a suferit un șoc anafilactic sever urmat de leșin, din cauza unei alergii alimentare. După ce s-a trezit, pe marginea unui șanț, a cerut ajutor la numărul de urgențe 112. Ulterior, a povestit că a fost pentru a doua oară în viață când a fost nevoit să sune la urgențe pentru ajutor.

„112×2. Doar de două ori în viață a trebuit să sun acest număr. De fiecare dată am fost salvat la limită. Prima dată în Canada în 2019, când mi-au degerat degetele. Nota de plată rima sinistru cu anul calendaristic – 19.000 de euro! Cu elicopter inclus și probabil TVA. A doua oară am sunat duminică. Îmi făceam alergarea de rutină. Din pricina unei alergii alimentare am făcut un șoc anafilactic sever urmat de leșin. M-am trezit înfrigurat pe buza unui șanț lângă Blidereasa. Foarte confuz, cu vederea încețoșată”, a povestit sportivul.

Tiberiu Ușeriu a mai relatat că ambulanța a ajuns rapid la el, în satul Anieș, iar în scurtă vreme s-a trezit pe un pat la spitalul din Bistrița. În braț avea o branulă prin care i se administra un cocktail de medicamente. Au urmat investigații, a povestit maratonistul și analize de sânge. Fiind vorba despre o urgență, nu a fost nevoit să achite nici o notă de plată. Mai ales că este și contribuabil.

Tiberiu Ușeriu a mulțumit personalului medical pentru promptitudinea de care a dat dovadă, de la preluarea sa, de către ambulanță și până la ecxternare. Mai mult, a arătat el, cât a stat în spital a observat că și ceilalți pacienți erau la fel de bine îngrijiți ca și el.

Sportivul a mai spus că a văzut cum restul pacienților erau tratați exemplar de cadrele medicale din spitalul din Bistrița. Tiberiu Ușeriu s-a arătat impresionat de ceea ce a văzut. Iar după ce s-a simțit mai bine a decis să plece, refuzând internarea.

„Vreme de cinci ceasuri cât am stat acolo am avut timp să observ că și restul pacienților au fost tratați exemplar. Am fost sincer impresionat. Am plecat tot mulțumind și refuzând politicos internarea. Scăpat din nou la aer mă simțeam atât de bine, încât mi-a trecut pentru o clipă prin minte să reiau alergarea”, a mai spus sportivul.