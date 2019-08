27 august

This Is Sparta!!! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 27 august s-au născut Maica Teresa, Georg Hegel, Yasser Arafat, Leon Leviţchi, Miron Nicolescu, Zigu Ornea.

Cuv. Pimen, Sf.Mc. Eutalia, Sf.Mc. Fanurie, Sf.Mc. Osie…

„Evenimentul Zilei” din 26 august 1346 a fost bătălia de la Crécy dintre englezi şi francezi, episod din Războiul de o Sută de Ani. Regii şi rezultatul sunt mai puţin interesanate faţă de faptul că, pentru prima oară în istorie, englezii au folosit insulta vizuală, cea cu pumnul ridicat şi cu două degete: „voi, francezii, sunteţi nişte încornoraţi, vă înşeală nevestele de proşti ce sunteţi!”. Insultă aşa de dragă astăzi automobiliştilor, dar care uneori ridică doar un deget, cu o sugestie anatomică!

Uneori Istoria uită, Biserica are alte priorităţi, oamenii sunt nerecunoscători… Dacă astăzi Creştinismul este ceea ce este, acest lucru se datorează spiritului politic şi credinţei fără pată şi a muncii episcopului Osius (Osie) de Cordova, pe care îl pomenim astăzi. În acel timp politica era religie și religia era politică.

Alţii au luat mantia gloriei de pe umerii lui şi au purtat-o prin istorie. Pentru că el, Osius, este cel care a organizat şi dus la îndeplinire, cu râvnă şi cu har, dar cu multă modestie şi discreţie, marea sa realizare: Imperiul Roman nu mai prigoneşte creştinii, ba, mai mult, creştinismul, începând cu Marele Consiliu de la Niceea din anul 325 se poate spune că devine religie de stat.

Sunt legende şi scrieri istorice despre cum l-a slujit episcopul Osius pe Constantin cel Mare şi cum a reuşit ca dintr-o minoritate oprimată de 8-9% să aducă creştinii în situaţia să prevaleze, în câţiva ani, la un comod 65% din populaţia imperiului. Niciun roman, niciun film despre viaţa şi realizarile acestui bărbat, acest politician de excepţie…

Doamnelor și domnilor, istoria spune că la sfârșitul lunii august a avut loc celebra bătălie de la Termopile. Tradiţia iniţiatică precizează că la 27 august 480 î.Hr a avut loc celebra bătălie dintre spartani şi persani la Termopile. Un subiect generos oglindit în multe opere de artă. Unele sunt exagerate, altele inexacte – aşa sunt operele de artă, filmele, cărţile, serialle tv. Ele nu oferă informaţii exacte, ci diverisment!

Tradiţia, legenda, dar ce este legenda decât un adevăr povestit frumos, spune că la 27 august 480 î.Hr a avut loc celebra bătălie dintre spartani şi persani la Termopile. Adică în ziua care astăzi este considerată în calendar 27 august. Nu vă uitaţi pe net, sau în cărţile de istorie. Ştiu data aceasta de la un grec, un urmaş al spartanilor, profesor universitar de istorie. Nu există surse scrise cum că 27 august ar fi fost data sângerosei bătălii de la Termopile, de fapt a treia şi ultima zi a bătăliei de ariergardă! Dar acel grec ştia din analele familiei lui că un stră-stră-stră-strămoş, un hoplit spartan îşi dăduse viaţa pentru patrie pe 27 august 480 înainte de Hristos în marea bătălie de la Termopile, Porţile de Foc.

Hoplitul mai este pomenit şi astăzi, pe 27 august, în biserică, în Laconia, undeva, chiar dacă nu a fost creştin. Primul preot ortodox grec care a acceptat acatistul a spus: „Sigur că a fost păgân, dar nu putea altfel. Ce vină a avut strămoşul vostru că s-a născut cu cinci sute de ani înaintea Lui Iisus? Aşa că o să mă rog pentru sufletul lui şi o să-l pomenesc alături de ceilalţi!”

Termopile, un subiect generos oglindit în multe opere de artă. Unele sunt exagerate, altele inexacte – aşa sunt operele de artă, filmele, cărţile, serialele tv. Ele nu oferă informaţii exacte, ci divertisment, emoţii, impresie artistică! Am văzut şi eu filmul „300 de spartani” și celelate! Cu o precizare: cred că spartanii luptau mult mai bine în realitate, decât în film! Restul sunt poveşti de la Hollywood! Sigur, unele frumoase, interesante, artistice, dar care ar trebui să ne împingă către studiul istorie și a legendelor respective. De exemplu, spartanii nu prea își arătau pătrățelele de pe burtă. Erau acoperite de o armură puternică. Hopliții spartani era tancurile lumii antice. Armură completă, jambiere de metal, coif complet, scut mare și greu, brățară mare de metal sau de piele cu metal pe brațul drept.

„Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes /Dum sanctis patriae legibus obsequimur” – mergi, călătorule şi spune Spartei că noi am căzut aici îndeplinind legile sfinte ale patriei. Este scris pe modestul monument de la Porţile de Foc ridicat în cinstea celor 300 de spartani care s-au săvârşit acolo, în luptă. Am trecut, mai demult, pe acolo şi m-am încărcat cu istorie. Am văzut cărăruia trădării lui Ephialtes şi locul unde, se spune că, a căzut regele Leonidas. Are și el o statuie și un monument. De fapt, sunt mai multe monumente, acum, la Termopile, grecii nu-și uită eroii.

Când am fost pe acolo era şi un mic şantier arheologic universitar, condus de un profesor de istorie din Atena. Spartanul, profesorul, chiar se născuse în Laconia. La mai mulţi metri adâncime s-au găsit multe vârfuri de săgeţi, foarte multe, sau ceea ce mai rămăseseră din ele după două mii cinci sute de ani.

Arheologul, profesorul, într-o seară magică, de poveste, la marginea mării şi în jurul unui foc de tabără studenţesc, ne-a povestit cum s-a întâmplat, de ce şi ce s-a întâmplat la Termopile. Din fericire unul dintre studenţi era un aromân care studiase şi la Bucureşti şi mi-a putut traduce o parte din prelegerea profesorului universitar, ţinută, evident, în nobila şi sonora limbă greacă.

Nu doresc să vă schimb ceea ce ştiţi din istorie. Sau, nu ştiţi! În orice caz amintirea acelei seri greceşti, spartane, îmi este la fel de scumpă şi dragă ca amintirea altori seri memorabile de la Babilon, Karakelissa, Lhasa, Cocody, Sun City, Katanga, Marea Moartă, Saveh, Conakry, Port-au-Prince, Bandar Abas, Nur-e-Dasht, Jaipur, Deira şi aş mai putea continua cu vreo treizeci de locaţii! Unde am văzut şi am auzit minuni!

Un singur lucru vreau să precizez despre Termopile. Ce mi-a spus profesorul grec, urmaşul hoplitului! Oare nu vi s-a părut ciudat că după ce îi masacrează pe spartani şi pe aliaţii lor la Termopile, persanii se retrag? Oare ce armată nu speculează un avantaj tactic? Nu este nicio taină, a spus profesorul grec!

Spartanii aveau cea mai bună organizare politică din toate timpurile, cea mai eficientă, o democraţie aristocratică militară. Copiată, într-un fel sau altul, mai târziu, de romani şi acum de multe democraţii moderne, în primul rând de State. Rezultatul politic se obţinea prin suspiciunea reciprocă, prin controlul şi supravegherea autorităţilor alese de către cetăţeni. Poate nu ştiţi, dar regii în Sparta erau aleşi prin vot, în forum, de către toţi cetăţenii. Regii, pentru că era vorba de doi, întotdeauna! Aşa se obţinea echilibrul puterii! Sigur, alegerile erau dese, pentru că regele era un exemplu, lupta în primul rând al războinicilor!

Bătălia de la Termopile a fost deosebit de sângeroasă. Au pierit toţi cei trei sute de spartani, regele Leonidas şi cam vreo opt sute dintre aliaţi. Dar în ultima confruntare, în care spartanii ştiau că sunt înconjuraţi şi că nu mai luptă decât pentru glorie, nu pentru viaţă şi victorie, au făcut nu mai puţin de şapte mii de victime în rândul persanilor, majoritatea din rândul forţelor de elită „Nemuritorii”. Atunci, în ultima seară, spartanii au ucis şi doi dintre fraţii regelui Xerxes. Legenda spune că au căzut fulgeraţi de suliţa regelui Leonidas.

Pe de altă parte iscoadele persane semnalaseră regelui Xerxes că de Termopile se apropie, în marş forţat, în fugă, de fapt, celălalt rege al Spartei, Pleistarchus, în fruntea a 35.000 de spartani! Moralul trupelor persane era la pământ. Dacă numai 300 de spartani au omorât mai mult de zece mii de persani, atunci 35.000 de spartani… regula de trei simplă se cunoştea încă de atunci!

Aşa că Xerxes, în faţa unei catastrofe militare, s-a retras pretextând că este în doliu după fraţii lui. Soldaţii persani au răsuflat uşuraţi!

Dar de ce nu veniseră la Termopile toţi luptătorii spartani, odată? Din cauza astrologiei şi a oracolului de la Delphi! Spartanii nu plecau la luptă decât la anumite faze ale Lunii şi pe o anumită conjunctură astrologică. Probabil că era vorba de Luna plină şi Luna în creştere, după primul pătrar, care faze ofereau suficientă lumină pentru un marş forţat de noapte.

Iar oracolul de la Delphi spusese că: „persanii vor fi înfrânţi prin sacrificiul unui rege!”

De atunci, Leonidas a fost obsedat că el este acel rege. În definitiv, ce cauta în antichitate un războinic adevărat decât gloria şi nemurirea numelui! Vă întreb, cum se numea celălat rege al Spartei? Foarte puțini știu că se numea Pleistarchus, cu toate că un an mai târziu regele supravieţuitor al Spartei în fruntea a 50.000 de spartani şi aliaţi îi zdrobeşte definitiv pe asiatici la Plateea. De atunci Europa a rămas, pentru un timp, europenilor…

Ceea ce nu se mai poate spune în prezent. Alb, creștin, european. Niciodată în istorie valorile europene nu au fost mai atacate și călcate în picioare ca în prezent. Începând cu UE care a refuzat să amintească în documentele esențiale ”rădăcinile creștine ale Europei”. Și continuând cu presa de stânga, atotputernică cantitativ, dar isterică, anarhistă și mincinoasă. După minciuna cu emigranții musulmani care sunt alungați de încălzirea globală din țările lor altă intoxicare musulmană este difuzată de jurnaliștii de stânga.

Existența unor așa-ziși musulmani temperați, buni adică, în contrast cu Daesh, ISIS, adică. Nimic mai fals, nimic mai periculos, am trăit mult prea mult în Orient, știu multe, mai întâi, mai bine și mai mult decât oricine din presa românească. Nu vi s-a spus, dar multe din atentatele musulmnilor în care au murit mulți europeni nu aveau de a face cu ISIS, în niciun fel. Daesh ”recunoaște” paternitatea atentatului din obligația de a fi vârful de lance al luptei musulmanilor împotriva europenilor. Asasinatele musulmanilor sunt foarte numeroase în lume, însă presa se concentrează numai pe Europa. Cucerirea Europei de către asiatici, de către musulmani de data asta… oare o să se mai găsescă un Leonidas? Bună întrebare…

Există soluție? Sigur că da, chiar mai multe, dar nu se vrea rezolvarea problemelor.

Am închis Pustnicia, gata cu vizitele de weekend, sunt un anahoret preocupat de înălțare, nu un om de lume. O să regretați dacă faceți drumul până aici, o să vă latre doar cățeii, atât. Poarta mea este închisă! Nici corespondența nu o să o mai dezvolt, o să răspund laconic, spartan, o întrebare, un răspuns. Atât! Am alte priorități decât să vă fac conversație. Cel puțin așa îmi propun, este o sugestie să vă faceți și domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, puțină ordine, un triaj necesar în activitate și trăiri. O să realizați că vă pierdeți timpul pe prostii, lucruri inutile și artificiale. Nu pierdeți timpul, este cel mai prețios lucru!

În primul rând să pregătesc ziua de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Nativii din primul decan sunt aşteptaţi la serviciu ca pâinea caldă, nici Soarele nu răsare în lipsa lor! Azi este ziua în care te vei surprinde pe tine însuţi cu energia ta debordantă. Zi indicată pentru cumpărături sau achiziţii. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: un posibil câştig de bani sau o altceva neaşteptat, dar plăcut. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte conjunct cu Venus în Fecioară. Seară plăcută, poate o veste bună.

TAUR Parcă mereu este vacanţă! Astăzi este momentul să-ţi urmezi intuiţia şi să accepţi o distracţie de seară. Schimbarea te poate face să iei cele mai bune decizii în domeniul social. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rău. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, lămureşte detaliile contractuale şi aspectele legale ale posesiunilor tale sau comune.

GEMENI Natura ta sociabilă îţi poate juca o nouă festă. Nu te grăbi să-ţi împărtăşeşti secretele persoanelor noi din viaţa ta, căci astrele nu favorizează relaţiile sociale astăzi. Şi nici mâine! Poziţia lui Mercur din Leu indică avantaj în comunicare. Azi propriile idei pot să te surprindă, prin originalitatea şi supleţea exprimată, aşa incât profită, mai ales în domeniul sentimental. Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite.

RAC Conjunctura îţi dă câştig de cauză, ai o zi bună. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în carieră, profesie, meserie, ba şi la bani.Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Fie ai sesiune de examene, fie că ai un prag în viaţă, sfatul meu este să te grăbeşti încet. Altfel pierzi din vedere amănunte importante.

LEU Din păcate nu toate merg conform planurilor atent făcute de tine. Acceptă schimbarea, îţi poate aduce mai multe satisfacţii nebănuite în domeniul profesional, cât şi în cel social. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ – poate unde banii sunt din ce în ce mai rari şi preţurile cresc continuu. O zi plina de hotărâri inspirate: sa te laşi de fumat, să slăbeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile!

FECIOARĂ Aglomerația de corpuri celeste din zodie indică că a sosit momentul să culegi roadele eforturilor şi investiţiilor realizate cu sacrificii până acum. Bucură-te de ultimele reuşite alături de prietenii pe care i-ai neglijat în ultima vreme. Saturn, retrograd din Capricorn face în aşa fel, încât majoritatea planurilor, atât la serviciu cât şi in viata personala, suferă astăzi din cauza întârzierilor. Amână, dar nu renunţa! Nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt, să vină cum vor ele, poate te vor surprine, dar înţelept te vei numi! Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură.

BALANŢĂ Pe fondul unor aspecte astrale favorabile, dar şi datorită eficienţei tale obişnuite, azi este o zi în care te poţi relaxa, toate problemele au fost rezolvate din timp, fie anticipate! Dacă nu ai fost deja în concediu, poţi să începi să-ţi faci proiecte pentru vacanţa. Întreabă anturajul, ce idei au colegii de la serviciu. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te înveseleşti!

SCORPION Astăzi dinamica planetelor te avantajează în carieră, în profesie, dar este mai puţin favorabilă în dragoste şi în relaţiile sociale. Morala acestei zile este simplă: nu le poţi avea pe toate! Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine, curat şi fără fiţe, elegant. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia cu ac veninos să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile.

SĂGETĂTOR Astrele te pot favoriza. Poţi să te faci înţeles fără resentimente. E timpul să-ţi iei inima în dinţi şi să înfrunţi ierarhia cu privire la problema care te macină de ceva timp. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie să-ţi atingi scopul călcând pe cadavre, atunci eşti înca unul din „turma diavolului”, cum se spunea în Evul Mediu. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerț.

CAPRICORN Eforturile te-au obosit. E momentul să ai grijă de tine, atât fizic, cât şi sufleteşte. Nu te mai scuza că eşti obosit, relaxează-te şi vezi-ţi de problemele tale, cine se scuză, se acuză! Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare, nu te repezi! O veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri intr-o îmbunătăţire a situaţiei financiare, dar nu te grăbi cu cheltuielile! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Capricorn cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, doar eşti din zodia perfecţioniştilor, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe!

VĂRSĂTOR Astăzi nu pleca urechea la sfaturilor persoanelor pe care nu le cunoşti suficient de bine, bazează-te doar pe propria logică. Astrele averizează că poţi trece printr-o perioadă de indecizie. Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă… sau este o perioadă de indecizie, în care te hotărăşti mai greu!

PEŞTI Astrele te avantajează, azi tot ce ţi-ai propus poate avea succes. Cu toate acestea, nu te hazarda: atenţie la acţiunile în domeniul sentimental, nu insista. Dragoste cu sila nu se poate! Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Stelele îţi indică să te odihnesti si să-ţi menajezi sănătatea. Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită stresul! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea capricioasă, când foarte cald – o vreme cam nesimţită te face sa te iriţi repede.

