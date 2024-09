Politica Theodor Paleologu, mesaj tăios pentru cei din USR. Elena Lasconi, aspru criticată







Theodor Paleologu a vorbit despre eșecul unirii dreptei și a lansat critici către USR. În plus, fostul ministru al Culturii a avut un mesaj acid și pentru Elena Lasconi, precizând că aceasta „a picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan”.

Theodor Paleologu, val de critici către USR

Fostul ministru al Culturii a vorbit despre încercarea de a coaliza o alianță de dreapta. Theodor Paleologu susține că aceasta ar fi putut merge la prezidențiale cu un singur candidat. Întru-un final, planul acestuia a eșuat.

În anul 2019, Paleologu a intrat în cursa pentru Cotroceni și a obținut 500.000 de voturi.

Ce spune despre Elena Lasconi

Fostul ministru a lansat critici către cei din USR. Totodată, acesta a subliniat că a încercat să schimbe viziunea privind coagularea dreptei.

Ulterior, Forța Dreptei și PMP au anunțat listele comune pentru Parlament. De asemenea, cele două partide vor intra în lupta pentru președinție cu Ludovic Orban.

„Îi urez succes lui Ludovic Orban în dificila sarcină pe care și-a asumat-o. Fără voia lui, constrîns de felonia foștilor aliați. Am contribuit cît am putut la constituirea unei alianțe USR-PMP-FD-REPER în jurul candidaturii doamnei Lasconi. Am încercat să o lămuresc că un candidat la președinție trebuie să adune în jurul unui proiect comun”, a spus Paleologu.

În plus, acesta a vorbit și despre poziția Elenei Lasconi.

„Am vorbit, din iunie pînă în septembrie, cu Lasconi, cu Viziteu, cu Tomac și Orban. Din păcate, prostia de partid a prevalat, iar doamna Lasconi a picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan”, a continuat fostul ministru.

Theodor Paleologu îi susține pe Ludovic Orban

Fostul ministru al Culturii ar fi urmat să candideze și în acest an la prezidențiale. El a anunțat că renunță la cursa electorală din motive profesionale. În schimb, Paleologu și-a arătat susținerea pentru Ludovic Orban.

„Din păcate, din motive profesionale care țin de activitatea Casei Paleologu, îmi este imposibil să asum de data aceasta o a doua canditatură în alegerile prezidențiale. Știu, această decizie îi va dezamăgi pe cei care își doresc să mă poată vota. Le înțeleg frustrarea, dar rămîn, vorba lui Georges Pompidou, «en réserve de la République»”, a fost mesajul transmis de acesta.