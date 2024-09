Politica Theodor Paleologu, candidatul-surpriză care face concurență PNL și USR







Lipsa unui consens politic pune în pericol dreapta românească. După discuțiile ratate dintre USR și PNL, dar și cu alte partide politice, un al treilea pol de dreapta este pe cale să se formeze între PMP, REPER și Forța Dreptei. Cu un posibil candidat în persoana lui Theodor Paleologu, unul dintre copiii politici ai lui Traian Băsescu. Fost candidat din partea PMP în 2019, șansele lui de câștig sunt foarte mici.

Problema unirii dreptei în România se acutizează, după ce principalele partide, PNL și USR, nu au reușit să formeze o coaliție împreună, dar nici separat cu alte partide. Astfel că PMP, REPER și Forța Dreptei încearcă creare a unui pol de dreapta. Aceștia ar miza pe Theodor Paleologu, unul dintre copiii politici ai lui Traian Băsescu, pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

Numirea lui Paleologu este tipul de candidatură cu șanse minime de a ajunge în turul 2, iar acest lucru subliniază, încă o dată, faptul că dreapta românească nu mai are niciun lider autentic, iar lupta dintre Nicolae Ciucă și Elena Lasconi nu fac altceva decât să divizeze și mai mult electoratul de dreapta.

PNL și USR, durerile facerii ale unei forțe de dreapta

Nicolae Ciucă are ca obiectiv să câștige încrederea totală a aparatului său de partid, să încerce să unească dreapta românească în spatele unui singur candidat. Unele sondaje îl plasează pe actualul șef al liberalilor pe o poziție care nu i-ar permite intrarea în turul doi în cursa pentru Cotroceni. Altele, după cum spun unii liberali, îi dau șanse considerabile, dar până la urmă numai votul va decide. Deși salvat până acum de guvernarea împreună cu PSD, PNL-ul încearcă să securizeze rapid masa critică a votanților liberali, ceea ce creează o mare tensiune la nivelul partidului.

În ceea ce privește USR, Elena Lasconi a respins propunerea liberalilor de forma o alianță de dreapta, condiția PNL fiind de a-l susține pe Nicolae Ciucă. Șefa USR a intrat în cursa electorală, fiind cotată în sondaje mai bine decât liderul liberal, dar începe să scadă. În mod evident imposibilitatea de a forma o coaliție a forțelor de dreapta nu au făcut decât să divizeze și mai mult votanții de dreapta.

A treia cale a dreptei

Lipsa de coeziune a liderilor dreptei s-a transpus într-o criză constantă în negocierile a 5 partide în ultimele luni. REPER nu a ajuns la un acord cu PNL, USR a respins ultimatumurile liberalilor, iar PMP și Forța Dreptei nu au ajuns la un consens cu USR.

Astfel că liderii PMP, REPER și Forța Dreptei au găsit ca unică soluție alianța pentru un candidat comun. Conform surselor politice, discuțiile au loc chiar în aceste zile, iar favoritul pentru această candidatură ar fi Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii în Guvernul Boc.

Umbra lui Traian Băsescu

Theodor Paleologu este unul dintre produsele politice ale lui Traian Băsescu, fiind cooptat în PMP din 2014. Relația cu fostul președinte este una strânsă, Paleologu fiind și ministru al Culturii în Guvernul Boc, Guvern susținut de președintele de atunci Traian Băsescu. Totodată, regimul Băsescu a fost acuzat public de oponenți, în mai multe rânduri, pentru poliție politică și influențarea justiției în acei ani. Paleologu are experiența unei campanii electorale pentru alegerile prezidențiale, acesta fiind candidatul PMP în 2019, cu un modest loc cinci. Însă și pentru o posibilă candidatură din acest an și cu lipsa unei structuri puternice de partid în spate, Theodor Paleologu are șanse foarte mici să obțină un scor bun la alegeri.