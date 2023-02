Theo Rose, cu ochii în lacrimi. „Cum eu merit să fiu fericită și el merită să fie fericit și noi nu eram fericiți”

După o relație lungă cu Alex Leonte, Theo Rose a început o poveste de iubire cu Anghel Damian. La scurt timp de la asumarea relației în spațiul public, Theo și Anghel au anunțat că o să devină părinți.

Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose, despărțire după o căsnicie de 11 ani

Nu doar Theo Rose a trecut printr-o relație lungă. Raluca, sora acesteia, a fost căsătorită timp de 11 ani, însă a decis să pună capăt relației deoarece nu se mai simțea fericită. Anxietatea i-a dat mari bătăi de cap Ralucăi, iar ulterior și lui Theo Rose.

„Mi-am luat destinul în mâini, am luat deciziile pe care simțeam să le iau, mi-am asumat frumos răspunderea pentru toată viața mea și am scăpat de toate fricile. (n.r. Florentina Fântânaru: După câți ani de căsnicie, Raluca?) După aproape 11 ani. Nu a fost ușor și nu este ușor, dar am înțeles că nu se poate să-ți vinzi tot timpul o minciună și să-ți spui că ești fericit și ești bine pentru că nu o poți face la infinit. Una peste alta, Dumnezeu ne vrea fericiți, nu nefericiți, vrea să luptăm pentru fericirea noastră. Gata, mi-am luat destinul în mâini și încerc să fiu un om fericit.”, a mărturisit Raluca Diaconu în emisiunea „De-a viața ascunselea”

Întrebată de moderatoarea emisiunii „De-a viața ascunselea” dacă anxietatea a „preluat-o” de la sora ei, Theo Rose a recunoscut că problemele au fost asemănătoare, însă cauzele diferite.

„Nu a avut ea nicio legătură cu ce mi s-a întâmplat mie. E asemănător ce am trăit, pentru că și eu eram nemulțumită de lucruri pe care le trăiam, lucruri pe care le făceam, mi se părea că mă compromit cumva. Nu erau lucruri foarte grave. Diferite colaborări, mă implicam în lucruri în care nu simțeam să o fac neapărat, dar o făceam cu scopul de învăța lucruri noi, de intra în medii cu oameni care chiar contau, importanți, adică în muzică. Doar că a trebuit să renunț la ideea asta pentru că nu simțeam că e locul meu acolo.

„Cum eu merit să fiu fericită și el merită să fie fericit și noi nu eram fericiți”

Interviul acordat Florentinei Fântânaru în 2021 a făcut-o pe Theo Rose să plângă. Cea din urmă a recunoscut că i-a fost extrem de greu rupă legătura cu fostul cumnat, însă a trebuit să-și susțină sora.

„Știi cum s-a întâmplat, Florentina? Eu m-am mai plâns la ea, discuții noi am mai avut pentru că era poate singura persoană la care puteam să-mi plâng astfel de dureri. În momentul în care i-am zis că am luat decizia asta am întrebat-p și ce părere aere. Ea a zis –Simt că trebuie să faci asta-. Nici măcar o clipă nu a ezitat și am știu că o să sufere și ea pentru că a învățat foarte multe lucruri de la el și el ținea foarte tare la ea și el a suferit pentru că s-au depărat după, evident, dar sunt experiențe pe care trebuie să le trăim. Eu cred că în viața asta trebuie să experimentăm și nu o să avem parte de toate experimentele pe care ni le dorim, o să avem parte de experiențele care ne sunt necesare.”, a explicat Raluca.

Se pare că Theo Rose a învățat și din această experiență a surorii sale și și-a făcut curajul să pună capăt unei relații în care nu se simțea fericită. Jurata „Vocea României” a evitat să facă orice declarație acidă la adresa fostului iubit, ba dimpotrivă, i-a urat tot bine din lume. O astfel de atitudine a avut și Raluca Diaconu la adresa fostului soț.

„Nu, nu m-a lăsat ușor să plec, ba chiar a făcut toate eforturile care i-au stat în putință lui. Din momentul în care s-a terminat am știut că ăsta este cel mai bun lucru, nu doar pentru mine, ci și pentru el. Așa cum eu merit să fiu fericită și el merită să fie fericit și noi nu eram fericiți.”