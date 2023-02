Anghel Damian, primele dezvăluiri despre relația cu Lia Bugnar: „Omul matur eram mai degrabă eu decât ea“

Actorul Anghel Damian (31 ani) și regizoarea Lia Bugnar (53 ani) au avut o relație de nouă ani și păreau un cuplu solid. Cei doi s-au despărțit anul trecut, iar la scurt timp, actorul a recunoscut că are o nouă relație cu interpreta Theo Rose. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul“ și vor deveni în curând părinți.

Relație de lungă durată

Deși despărțirea dintre Anghel Damian și Lia Bugnar a fost intens mediatizată, la fel ca și relația lor, actorul s-a ferit să facă comentarii. A făcut însă câteva dezvăluiri în cadrul unui podcast. Anghel Damian a povestit că el a fost mereu omul matur din relație, deși regizoarea era cu 22 de ani mai mare decât el.

„Relația cu Lia a fost una vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul (suflet bătrân, n.red.), deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Au divorțat foarte devreme. Eu aveam nouă ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a declarat Anghel Damian.

Lucrează împreună

Chiar dacă s-a despărțit de Lia Bugnar, cei doi au rămas în relații bune. Lucrează împreună la serialul „Clanul“, iar actorul a spus că între ei nu există resentimente și că pot colabora foarte bine, deoarece amândoi sunt profesioniști.

Și Lia Bugnar a recunoscut că se înțelege bine cu fostul ei partener. „Ce face Anghel este că el creează scheletul, ceea ce nu este deloc o treabă ușoară. Dar de scris, întotdeauna am scris eu.

Tot ce scot personajele pe gură, pe ecran e din mintea mea bolnavă. Dar lucrăm împreună foarte mult. Te simți în siguranță când știi că e un om care are exact același gust cu tine și gândește la fel despre asta și este la fel de profesionist. Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”, a spus Lia Bugnar, potrivit cancan.ro.