Din cuprinsul articolului The Science of the Micro-Universe - O călătorie fascinantă în lumea nevăzută

Organizația Studenților pentru Natură (OSpN) lansează în luna noiembrie proiectul „SciFest: The Science of the Micro-Universe”, un festival dedicat popularizării științei și explorării universului microscopic într-un mod accesibil și captivant. Evenimentul își propune să aducă știința mai aproape de oameni, să trezească interesul publicului pentru cercetarea din domeniul biologiei moleculare și al microbiologiei și să arate că descoperirile științifice pot fi mai mult decât utile.

Prin conferințe, ateliere creative și activități interactive, SciFest dorește să transforme știința într-o experiență pe înțelesul tuturor. Proiectul se adresează unei game largi de participanți, de la elevi și studenți, până la adulți curioși să înțeleagă mai bine lumea înconjurătoare, indiferent dacă au sau nu pregătire în domeniul științific. Ideea centrală este simplă: știința nu trebuie să fie intimidantă, ci poate fi descoperită pas cu pas, într-o manieră plăcută și inspirațională.

Festivalul se desfășoară la Cluj-Napoca, în perioada 10 – 19 noiembrie și propune o serie de evenimente care combină cercetarea științifică de actualitate cu activități educaționale și recreative.

Programul începe luni, 10 noiembrie, cu conferința „Legătura dintre alimente – microbiota intestinală și sănătatea mintală”, susținută de Prof. univ. dr. Dan Vodnar, la Casa de Cultură a Studenților, Sala Transilvania, începând cu ora 18:00. Evenimentul va aduce în discuție relația complexă dintre alimentație, flora intestinală și echilibrul emoțional, un subiect de mare actualitate în știința modernă.

Marți, 11 noiembrie, participanții sunt invitați la un atelier creativ intitulat „Science in Colors”, desfășurat la Zbor Hub Cluj, între orele 16:00–18:00 și 18:00–20:00. Activitatea îmbină arta și știința, oferind ocazia de a înțelege fenomenele microscopice prin intermediul culorilor.

Miercuri, 12 noiembrie, va avea loc conferința „Rat-ional Science: From Rodent Models to Humans”, susținută de Prof. univ. dr. Flaviu Tăbăran, la Casa de Cultură a Studenților, ora 18:00. Prezentarea va explora modul în care modelele experimentale din laborator contribuie la înțelegerea organismului uman și la dezvoltarea terapiilor medicale moderne.

Joi, 13 noiembrie, știința se transformă într-un joc al curiozității, în cadrul serii „Quiz Night: The Mystery of the Micro-Universe”, organizată la Crunchy T-Rex, strada Piezișă nr. 10, începând cu ora 20:30. Participanții își vor putea testa într-un mod amuzant cunoștințele dobândite și spiritul de echipă.

Vineri, 14 noiembrie, SciFest propune o zi dedicată experimentelor, Ziua Experimentelor, desfășurată la Casino – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Central, între orele 12:00 și 18:00. Aici, vizitatorii vor putea lua parte la demonstrații științifice, observații la microscop și experimente explicate pe înțelesul tuturor, menite să arate cum funcționează lumea la scară microscopică.

Festivalul continuă marți, 18 noiembrie, cu conferința „Suntem ceea ce mâncăm... un periplu prin intermediul izotopilor stabili”, susținută de Dr. Gabriela Ioana Cristea, la Casa de Cultură a Studenților, ora 18:00. Evenimentul va oferi o incursiune fascinantă în lumea izotopilor, arătând cum metodele moderne de cercetare transformă știința într-un instrument de înțelegere profundă a conexiunii dintre om, mediu și hrană.

Seria de activități se încheie miercuri, 19 noiembrie, cu două activități dedicate explorării lumii microscopice și a complexității umane. Ziua începe cu Agar Art Workshop, un atelier susținut de Dr. MD. Țoc Dan Alexandru, de la ora 17:00. Participanții vor avea ocazia să picteze cu bacterii, creând opere de artă microscopice și descoperind astfel o legătură inedită între știință și creativitate.

Seara va continua cu conferința „Celulele care ne fac oameni”, susținută de Prof. univ. dr. Andrei Miu, la ora 18:00, tot la Casa de Cultură a Studenților. Prezentarea va aduce în prim-plan legătura dintre neurobiologie și psihologie, explorând felul în care structura și funcțiile celulelor nervoase modelează viața cotidiană.

Toate activitățile din cadrul SciFest sunt gratuite, iar înscrierea se realizează simplu, prin completarea formularului disponibil la adresa https://linktr.ee/ospn.ubb, în limita locurilor disponibile.

Festivalul își propune nu doar să transmită informații științifice, ci și să inspire, să trezească întrebări și să arate că lumea microscopică, deși invizibilă cu ochiul liber, are un impact imens asupra vieții noastre de zi cu zi.

„Ne dorim ca SciFest să devină un spațiu al descoperirii, al curiozității și al dialogului dintre publicul larg și specialiști în domeniu. Prin acest festival, încercăm să arătăm că știința nu aparține doar laboratoarelor, ci este parte din viața noastră de zi cu zi, influențând modul în care trăim și cum înțelegem lumea din jur”, a declarat Abrudan Maria Anastasia, Președinte al Organizației Studenților pentru Natură.

Prin „SciFest: The Science of the Micro-Universe”, Organizația Studenților pentru Natură își reafirmă misiunea de a aduce știința mai aproape de oameni și de a transforma curiozitatea în cunoaștere, iar cunoașterea în fascinație.