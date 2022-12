Tezaur din vremea lui Mihai Viteazul, descoperit în Olt. Un căutător de comori a dezgropat mai multe monede vechi

Un fost polițist, pasionat de comori a descoperit un mic tezaur monetar datând din epoca domniei lui Mihai Viteazul. Paul Durcă deține un aparat de detectat metale, cu care cutreieră câmpurile și pădurile din județ. În ultimii ani, a predate autorităților mai multe piese de valoare, arheologice, pe care le-a descoperit în peregrinările sale.

Cea mai mare sumă cu care a fost recompensat până acum este de 21.000 de euro, bani pe care i-a primit după descoperirea unui tezaur monetar evaluat la 57.000 de euro, după cum relatează Adevarul.

Pe 13 decembrie, fostul polițist a făcut o nouă descoperire, pe raza localității Nicolae Titulescu din județul Olt. El a găsit mai multe monede, în pădurea de la marginea localității, și a sesizat autoritățile indicând unde să caute mai departe.

„Asta a fost a șasea oară de când am umblat în pădurea asta. Am mai găsit monede de argint, aproape de fiecare găseam ceva important, pe care le-am predat, bineînțeles. Acolo a fost cea mai mare monedă pe care am găsit-o vreodată, o monedă de 60 de parale, turcească, extraordinar de frumoasă și de bine păstrată. Am insistat în zona asta și adevărul este că nu mă așteptam să iasă chiar un tezaur. Bine, e un tezaur mic, în sensul că sunt puține monede, dar e prima dată când găsesc aur”, a povestit fostul polițist, transformat în căutător de comori.

Căutătorul de comori a solicitat ajutorul autorităților

Paul Durcă a scos din pământ o mică comoară, de zece monede, după care a sesizat autoritățile, care au continuat săpăturile.

„Prima dată mi-a ieșit o monedă din aur. Curios a fost faptul că a fost un semnal foarte slab, cred că din patru sau cinci cazuri asemănătoare, doar în unul din ele s-ar fi întâmplat să sap. Și am zis – hai să sap. În situații din astea găseam un fier ruginit. Am văzut că mi-a dat semnal adânc, dar mi-am zis că poate fi un obiect important, pentru că acum o lună-o lună jumătate am găsit un topor de luptă dacic, într-o pădure la Fruzaru. Am zis că și fiarele foarte vechi sunt importante. Dar s-a întâmplat și mi-a ieșit moneda asta din aur. La început am crezut că este un fals. (…) M-am convins că e din aur, am mai scos câteva monede și atunci m-am oprit și am sunat autoritățile, pentru că îmi dădea semnal în continuare”, a mai dezvăluit Paul Durcă.

Mai multe monede descoperite în pământ

În total au fost scoși din pământ: trei ducați de aur, opt taleri austrieci, 19 akce otomane, trei monede poloneze, trei monede suedeze și încă o monedă care nu a fost identificată.

„Sunt monede din șase state, sunt otomane, austriece, suedeze, poloneze, habsburgice, și una, și cea mai interesantă, un ducat de aur realizat în Transilvania, la monetăria din Sibiu. Descoperirea a fost realizată cu detectorul de metale de către domnul Paul Durcă și aici chiar am rugămintea față de dumneavoastră, de presă, să se evidențieze în viitor descoperirea întâmplătoare de descoperirea realizată cu detectorul de metale”, a declarat arheologul Muzeului Județean Olt, Florin Ciulavu.

Monedele au fost depozitate la muzeu

Potrivit arheologului, au monedele au fost depozitate la Muzeul județean, unde vor fi analizate și expuse pentru publicul vizitator. Tezaurul stă îngropat în pădurea de la Nicolae Titulescu de peste 400 ani, a estimat reprezentantul muzeului.

„Domnul Durcă ne-a anunțat repede, și îi mulțumim pentru acest lucru, practic dumnealui a găsit zece monede, nouă de argint și una de aur, celelalte au fost descoperite de noi după ce am ajuns acolo. Piesele au ajuns la Muzeul Județean Olt, le puteți vedea, în marea lor majoritate sunt foarte bine păstrate, foarte frumoase, iar talerii austrieci, cei opt taleri, sunt piese deosebite”, a explicat arheologu Florin Ciulavu.

Cel mai probabil monedele au fost ascunse în pământ într-o pungă de material textil care a putrezit în timp.

„Puteau să aparțină unui negustor care a trecut prin zonă sau unui personaj mai important din sat, dar, repet, valoarea nu este foarte-foarte mare. În orice caz, un om de rând nu putea să le aibă”, a mai precizat arheologul Florin Ciulavu, conformadevarul.ro.