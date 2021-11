Testele de salivă venite neasamblate creează discuții! Sorin Cîmpeanu: „Eu personal nu știam, dar am fost informat”

Sâmbătă, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a vorbit deschis despre testele de salivă pe componente sosite în școli. El susține că acest aspect este o problemă, deoarece profesorii trebuie să le asambleze, însă nu vorbim despre ceva imposibil. Oficialul susține că cel mai important lucru este că testele au ajuns în țară și elevii pot fi testați.

Ministrul Educației a declarat că nici el nu a știut faptul că aceste teste vin pe componente, însă a fost informat de către Raed Arafat că acesta este modul de livrare la nivelul întregii lumi. Până acum nu a fost luat în considerare acest aspect, însă profesorii vor fi nevoiți să le asambleze pentru a putea testa elevii.

„Inspectoratele școlare au primit ieri (n.r.-vineri, 26 noiembrie) aceste teste ocazie cu care am constatat că avem o problemă în plus care nu este insurmontabilă… Eu personal nu știam, dar am fost informat de domnul Raed Arafat că acesta este modul în care testele au fost în întreaga lume în această perioadă de criză sanitară… Este o problemă pentru personalul din școli, apreciez eforturile pe care le-au făcut colegii mei, avantajele existenței testelor în școli sunt mult mai importante”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației nu vede o problemă în faptul că testele de salivă au venit pe componente. El susține că nu este greu de asamblat, mai ales că acestea vin cu instrucțiuni de utilizare. Sorin Cîmpeanu vine și cu o veste bună pentru cadrele didactice care s-au implicat în această activitate, susținând că cei care lucrează sâmbăta, vor avea o zi liberă în cursul săptămânii.

Când vor fi folosite testele de salivă pentru prima dată în școli?

În cadrul declarațiilor susținute sâmbătă după-amiaza, ministrul Educației a mărturisit că Agenția Națională a Medicamentului a elaborat cerințele de performanță și reglementare în baza cărora a fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziția testelor, iar IGSU le-a recepționat. România a primit în prima tranșă 6,5 milioane de teste. Următorul transport va ajunge în țară la începutul lunii decembrie.

Sorin Cîmpeanu a susținut faptul că testele de salivă vor fi folosite în școli imediat după minivacanța de Ziua Națională, adică începând cu data de 2 decembrie. Pentru a veni în ajutorul cadrelor didactice, ministrul Educației susține că modul în care se vor utiliza testele va fi explicat cu ajutorul unui clip video.

Potrivit regulilor stabilite de autorități, testarea cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se va realiza în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs. Testarea se va face în sala de clasă sau în alte spații ale instituțiilor de învățământ, sub supravegherea cadrelor medicale sau a personalului desemnat. De asemenea, testele de salivă se pot efectua și acasă, de către părinți.

Testele pozitive descoperite în unitățile de învățământ vor fi aruncate în coșuri de gunoi prevăzute cu capac, pedală și sac de gunoi. Ulterior, acestea vor fi eliminate pe un circuit separat.