Mai-mai să spunem, zilele trecute, că dacă Franţa îşi are teroriştii ei, Anglia îşi are teroriştii ei, am fost la un pas ca şi noi să avem teroriştii noştri. Şi aici nu vorbesc despre acel scelerat care timp de 6 ore a luat ostatici doi oameni nevinovaţi, pe care i-a înjunghiat apoi, sub privirile mirate ale poliţiei.