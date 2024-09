Teroriștii palestinieni Hamas au ucis șase ostatici pentru a nu putea fi eliberați de IDF

Israel. Ostaticii ale căror cadavre au fost descoperite în Gaza, de armata israeliană, au fost executați de teroriștii palestinieni cu câteva zile înainte să fie găsiți. Sunt concluziile medicilor legiști, după finalizarea autopsiilor.

Ministerul Sănătății de la Tel Aviv a transmis că cei șase au fost împușcați de mai multe ori, de la mică distanță, de teroriștii Hamas. Acest lucru sugerează o execuție premeditată.

Autoritățile israeliene au stabilit că moartea celor șase a survenit cu 48 până la 72 de ore înainte ca IDF să descopere cadavrele. Mai exact, au stabilit medicii legiști, ostaticii au fost uciși undeva în intervalul dintre joi și vineri dimineața. Ministerul Sănătății a precizat că în acest caz a fost vorba de o execuție, având în vedere distanța de la care au fost împușcați.

Totodată, reprezentanții IDF au explicat că ostaticii au fost victimele teroriștilor Hamas care i-au ucis înainte ca trupele să le localizeze cadavrele, sâmbătă după-amiază, într-un tunel din Rafah. Trupurile au fost repatriate în Israel. Autoritățile au dat publicității numele celor morți. Este vorba despre Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Almog Sarusi.

Duminică dimineaţa, şeful Statului Major al IDF a vizitat locul în care au fost găsiți ostaticii morți. Generalul-locotenent Herzi Halevi a fost însoţit de şeful Comandamentului de Sud, generalul-maior Yaron Finkelman, şi de generalul-maior (rez.) Nitzan Alon. Acesta din urmă este cel care a făcut descoperirea macabră. Șeful Statului Major a făcut o evaluare la fața locului.

They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks

Oficialii de securitate au o pistă cu privire la execuția celor șase. Potrivit Channel 12, ostaticii ar fi fost executați, după ce un alt israelian a fost salvat dintr-un tunel învecinat, săptămâna trecută.

Hamas s-a temut că victima salvată va da detalii despre locul în care erau ținuți ceilalți prizonieri. Drept urmare, pentru că nu-i puteau muta în siguranță, i-ar fi împușcat.

Farhan al-Qadi, în vârstă de 52 de ani, a fost salvat de forţele speciale ale IDF dintr-unul dintre tunelurile grupării teroriste din sudul Fâşiei Gaza. El a fost găsit singur după ce răpitorii săi au fugit.

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că cei şase au fost „ucişi cu brutalitate”. Execuțiile, înrăzboi, s-au petrecut cu puţin timp înainte de sosirea trupelor de salvare.

IDF a precizat că nu cunoștea localizarea exactă a ostaticilor, dar avea indicaţii cu privire la o zonă generală în care cei şase ar putea fi reţinuţi. Astfel, operațiunea de salvare a vizat zona respectivă. Trupele au început sâmbătă să cerceteze un complex de tuneluri, la aproximativ 20 de metri sub pământ. Aici au găsit ostaticii executați, iar corpurile au fost extrase și duse în Israel.

Protesters flooded the streets of Israeli cities on Sunday, demanding that the government immediately accept a deal for the release of hostages held in Gaza. The demonstrations came after the military said six of the hostages had recently been killed. https://t.co/SrkclaXpXn pic.twitter.com/5mUbHczMN0

— The New York Times (@nytimes) September 2, 2024