Război în Israel, ziua 332. Proteste în Tel Aviv. Israelienii, furioși pe Netanyahu

Război în Israel, ziua 332. Străzile din Tel Aviv au fost acaparate de sute de mii de demonstranți care și-au exprimat nemulțumirea față de guvernul lui Benjamin Netanyahu, cerând în mod urgent eliberarea ostaticilor din Gaza. În ciuda apelurilor pentru o soluție pașnică, forțele de ordine au intervenit folosind tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea. Conform estimărilor organizatorilor, aproximativ 300.000 de persoane au participat la acest protest de amploare.

Yair Lapid, liderul opoziției israeliene, alături de familiile ostaticilor, solicită implementarea unei greve generale în Israel pentru a presa Guvernul să negocieze cu Hamas în vederea eliberării ostaticilor reținuți în Fâșia Gaza. Recent, șocul și indignarea în rândul israelienilor au crescut considerabil după ce armata a anunțat descoperirea cadavrelor a șase ostatici într-un tunel din teritoriul palestinian, deși aceștia nu fuseseră anterior declarați decedați.

Război în Israel, ziua 332. A fost anunțată grevă generală

Într-un apel dramatic pentru acțiune, Yair Lapid, liderul opoziției din Israel, a solicitat o grevă generală care să aibă loc luni, cu scopul de a presiona guvernul israelian să negocieze eliberarea ostaticilor din Gaza. Lapid, fost prim-ministru, i-a îndemnat pe israelieni, al căror sentiment de durere a fost intensificat de recentele evenimente, să participe la un protest de amploare în Tel Aviv. De asemenea, el a făcut apel la sindicatele din sectorul muncii, angajatori și autoritățile locale să susțină această acțiune de protest.

Premierul Benjamin Netanyahu a fost criticat aspru de Lapid, care a acuzat actualul guvern de neglijență în salvarea ostaticilor încă în viață. Lapid a menționat că, în ciuda șocului generat de anunțul recent, există încă șanse de a ajunge la un acord pentru eliberarea acestora, subliniind că nu este prea târziu pentru a acționa.

Federația Histadrut, una dintre cele mai influente organizații sindicale din Israel, a exprimat intenția de a lua în considerare o grevă, dar a declarat că va face o evaluare mai detaliată după consultări cu familiile celor răpiți. Decizia finală va fi anunțată în curând, în funcție de evoluția situației și de feedback-ul primit.

Descoperirea cadavrelor a șase ostatici într-un tunel din Gaza a provocat o undă de șoc în Israel. Identificarea victimelor—Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubnov, Carmel Gat și Almog Sarusi—și informațiile că au fost uciși de Hamas înainte de a fi găsiți de trupele israeliene au adâncit sentimentul de indignare și durere în țară. Această veste a amplificat presiunea asupra autorităților israeliene și a întărit apelurile pentru măsuri urgente, informează NY Times.

Netanyahu, considerat vinovat de moartea ostaticilor

Război în Israel, ziua 332. Descoperirea cadavrelor a șase ostatici morți găsiți în Gaza a provocat duminică o reacție furibundă în rândul israelienilor, mulți dintre aceștia învinuindu-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că nu a reușit să obțină un acord de încetare a focului care ar fi deschis calea eliberării lor.

„Timp de 11 luni, guvernul Israelului condus de Netanyahu nu a reușit să facă ceea ce se așteaptă de la un guvern - să își aducă fiii și fiicele acasă”, a declarat într-un comunicat un grup care reprezintă familiile ostaticilor. „Netanyahu: Destul cu scuzele. Gata cu învârtelile. Gata cu abandonul”.

Ministerul Sănătății din Israel a declarat duminică că o examinare medico-legală a arătat că ostaticii au fost împușcați de la mică distanță, cândva între joi și vineri dimineața. Armata israeliană a dat vina pe Hamas pentru asasinate, iar reacțiile dure la moartea lor au scos în evidență diviziunile puternice din Israel cu privire la război.

Multe familii de ostatici și susținători ai acestora au cerut un acord cu Hamas fără întârziere, chiar dacă acesta lasă grupul intact. Dl Netanyahu și aliații săi au declarat că o înțelegere proastă cu Hamas ar putea pune în pericol securitatea pe termen lung a Israelului.

Război în Israel, ziua 332. Ce spune armata israeliană

Armata israeliană a declarat duminică că șase cadavre găsite în Gaza erau ostatici care au fost „uciși cu brutalitate” de Hamas, declanșând un val de durere și furie la nivel național.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt principal al armatei, a declarat că trupurile au fost recuperate cu o zi mai devreme dintr-un tunel de sub orașul Rafah, în sudul Gazei, aproape de locul în care un al șaptelea ostatic, Farhan al-Qadi, a fost găsit în viață săptămâna trecută.

„Au fost uciși cu brutalitate de teroriștii Hamas cu puțin timp înainte să ajungem la ei”, a declarat amiralul Hagari.

Ministerul Sănătății din Israel a declarat duminică că o examinare medico-legală a arătat că ostaticii au fost împușcați de la mică distanță între joi și vineri dimineața.

Premierul Benjamin Netanyahu s-a declarat „șocat până în adâncul” sufletului de ceea ce el a numit „uciderea cu sânge rece” a ostaticilor.

„Inima întregii națiuni este sfâșiată”, a spus el într-o declarație.

Într-o declarație inițială, Hamas nu a abordat direct acuzațiile, dar a afirmat că responsabilitatea pentru decese aparține Israelului, pe care îl acuză de lipsa unui acord de încetare a luptelor din Gaza. Ulterior, într-o declarație separată, Hamas a susținut, fără a furniza dovezi, că ostaticii au fost uciși de gloanțele armatei israeliene.