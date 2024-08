Teroriștii Hamas au ucis încă un ostatic evreu, în Gaza

Israel. Hamas a confirmat că un ostatic israelian a fost omorât de paznicul care îl avea în grijă. Este prima oară când reprezentanții grupării recunosc un astfel de incident.

Oficialii organizației teroriste au mai anunțat că alte două femei luate ostatic au fost grav rănite. Până acum, gruparea punea uciderea ostaticilor pe seama bombardamentelor sau operațiunilor IDF.

Un ostatic israelian a fost ucis chiar de paznicul care îl avea în grijă, un gardian care îl păzea într-o locație din Fâşia Gaza. Anunțul a fost făcut de Abu Ubaida, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor al-Qassam, aripa armată a Hamas. El a mai spus că alte două femei au fost grav rănite într-un alt incident, conform Reuters.

Cu toate acestea, Abu Ubaida a pus moartea ostaticului și rănirea celor două femei pe seama operațiunilor militare israeliene. El a afirmat că „masacrele” împotriva palestinienilor sunt la baza acestor crime.

Oficialul Hamas a spus că moartea ostaticului și rănirea celor două femei va fi investigată de o comisie. El a precizat că se fac eforturi pentru salvarea vieții victimelor rănite.

Hamas has reported a serious incident, where guards turned on Israeli prisoners, resulting in one death and two critical injuries. Abu Ubaida, the spokesman for Al-Qassam Brigades, held Netanyahu responsible for the incident, which was apparently driven by the massacres committed… pic.twitter.com/OEsPpfLblO

— It'sMe_Sarah (@nameItAllSarah) August 13, 2024