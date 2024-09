International Teroare islamistă în Olanda. Bărbat înjunghiat mortal la Rotterdam







Un atac cu cuțitul a avut loc joi seară la Rotterdam. Incidentul s-a soldat cu o moartea unui bărbat și cu rănirea gravă a altuia.

Atac cu cuțitul la Rotterdam, joi seară

Joi seara, în orașul-port Rotterdam, un bărbat a atacat oameni la întâmplare cu două cuţite pe străzi.

O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită grav. Suspectul arestat de către polițiști este și el rănit grav și a fost transportat la spital.

Atacatorul a strigat „Allahu Akbar”

Potrivit martorilorde la fața locului, înainte de atac, atacatorul a strigat „Allahu Akbar", adică „Dumnezeu este mare” în arabă.

Acesta a fost reţinut după ce un instructor sportiv care se afla întâmplător în zonă a intervenit. Atacul a avut loc lângă Podul Erasmus.

Nu se cunosc identităților persoanelor implicate în atac

Motivul atacului cât și identitățile atacatorului și celor două victime sunt neclare deocamdată.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Wessel Stolle, a spus că polițiștii de la fața locului au auzit și ei, pe lângă ceilalalți martori de la fața locului, când bărbatul a strigat expresia „Allahu Akbar” și că se ține cont de aceasta în anchetă.

Atacatorul a fost lovit cu două bețe de către un antrenor, care ţinea un curs lângă Podul Erasmus. Acesta l-a văzut atacând pe cineva și a reușit să îi ia cuțitele și să le arunce.

Atacatorul era complet acoperit de sânge

Inițial a crezut că este o bătaie amicală „dar când am început să alerg în acea direcție, am văzut că nu a fost o luptă. Era un bărbat cu două cuțite lungi care înjunghia un alt tânăr și când am început să strig, s-a întors și a început să se apropie de toți cei care erau în jurul lui”, a spus antrenorul.

Un martor a declarat că atacatorul „era plin de sânge și ținea în mână un cuțit lung, un cuțit de bucătărie. Complet acoperit de sânge. Mi-am spus: asta nu va merge bine. Și țipa cineva și flutura un cuțit. Și când am alergat, l-am putut vedea. A intrat, dar nu a mai putut ieși din partea aceea. Ușa era închisă și am auzit țipete și oameni care aruncau cu mesele. Așa că am fugit la etaj. Mi-am luat bastoanele de sport ale echipei, le-am rupt în două și am fugit înapoi jos și l-am văzut față în față lângă ușă. În acel moment, a trebuit să acționez și să-l lovesc în față de mai multe ori."