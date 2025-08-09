Social Teroare într-un bar din Montana. Sunt peste opt victime







Bărbatul acuzat că a deschis focul într-un bar din Montana, rănind mortal patru persoane, a fost prins vineri în apropierea locului incidentului, după o săptămână intensă de căutări coordonate de forțele de ordine din stat, au anunțat autoritățile.

Michael Paul Brown, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut în jurul orei 14:00, în zona muntoasă de lângă Anaconda, la doar câțiva kilometri de barul The Owl Bar, unde a avut loc tragedia pe 1 august.

Aproximativ 130 de polițiști au participat la operațiunea de capturare, care a implicat patrule pe teren dificil, drone și câini de urmă, după cum a declarat procurorul general al statului Montana, Austin Knudsen.

Guvernatorul Greg Gianforte a salutat rezultatul ca fiind rodul unui „efort herculean” al forțelor de ordine din întreg statul. „Comunitatea va putea în sfârșit să doarmă liniștită în această noapte”, a declarat și procurorul districtual Morgan Smith, subliniind că capturarea lui Brown marchează doar începutul procedurilor legale, suspectul urmând să fie acuzat oficial de crimă.

Incidentul a lăsat o amprentă adâncă în mica comunitate de aproximativ 9.000 de locuitori din Anaconda. Victimele au fost identificate: Nancy Lauretta Kelley (64 de ani), Daniel Edwin Baillie (59 de ani), David Allen Leach (70 de ani) și Tony Wayne Palm (74 de ani).

Nancy Kelley, barmanița ucisă, era o prietenă apropiată a familiei lui Brown, iar nepoata acestuia, Clare Boyle, a povestit că femeia fusese asistentă medicală în oncologie și ajutase familia în momente dificile.

După atac, Brown a fugit de la fața locului cu o camionetă pe care a abandonat-o ulterior, continuându-și evadarea într-un alt vehicul, echipat cu haine și provizii de camping. Autoritățile au închis o suprafață de 57 de kilometri pătrați de pădure pentru a-l găsi, iar rezidenții din zonă au fost avertizați să fie precauți, unii declarând că erau pregătiți să se apere în caz de întâlnire cu suspectul.

Potrivit oficialilor, Brown are o pregătire militară solidă, fiind fost membru al armatei americane și al Gărzii Naționale din Montana, cu experiență inclusiv pe frontul din Irak. Familia a dezvăluit că el s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate mintală în ultimii ani, inclusiv halucinații și pierderi de orientare, iar încercările rudelor de a-i obține ajutor au fost nenumărate.

În ciuda acestor semnale de alarmă, autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale intervenții legale sau verificări medicale recente, iar Montana nu are legi care să permită retragerea armelor de foc de la persoane considerate periculoase pentru sine sau pentru alții, o situație critică în contextul incidentului.

În urma tragediei, comunitatea locală și proprietarii barurilor din stat au lansat campanii de strângere de fonduri pentru sprijinirea familiilor victimelor, arătând solidaritate în fața acestei drame care a zguduit statul Montana, potrivit The Associated Press.