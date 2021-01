Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat împotriva COVID-19. Terminatorul a stat la coadă pentru vaccin la centrul de vaccinare din Los Angeles.

Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 73 de ani, a publicat o înregistrare video pe Twitter în care poate fi văzut stând într-o mașină la centrul de vaccinare de pe stadionul Dodgers din Los Angeles, înainte de a fi vaccinat.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021