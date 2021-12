Terapia banală care poate îmbunătăți vederea. Oamenii de știință sunt optimiști

O expunere timp de doar trei minute la o lumină roșie o dată pe săptămână poate îmbunătăți semnificativ problemele de vedere. Condiția este ca procedura să fie administrată dimineața, arată un studiu medical.

Cercetarea are la bază alte observații și studii ale unor oameni de știință. Conform acestora, expunerea zilnică timp de trei minute la lumina roșie activează celulele producătoare de energie din retina umană. Astfel, procedura ajută, în mod natural, la ameliorarea unor probleme de vedere. Celulele din retina unui ochi încep să îmbătrânească, odată ce persoanele ajung la vârsta de 40 de ani, conform The Journals of Gerontology.

Înaintarea în vârstă este însoțită de modificări importante la nivelul retinei, ce au ca principală consecință scăderea calității vederii. Odată cu depășirea vârstei de 40 de ani, celulele din retina ochiului încep să îmbătrânească, iar vederea este afectată.

Cercetătorii au descoperit că a existat, în medie, o îmbunătățire de 17% în contrastul vizual al participanților la studiu, atunci când au fost expuși dimineața timp de trei minute la o lumină intensă și roșie de 670 nanometri. Efectele acestei expuneri singulare au durat cel puțin o săptămână.

Când același test a fost efectuat după-amiaza, însă, nu a fost observată nicio îmbunătățire.

Care sunt beneficiile acestei metode

Oamenii de știință spun că beneficiile luminii roșii intense reprezintă un moment de cotitură pentru cercetările privind sănătatea ochilor. Astfel vor putea fi stabilite terapii oculare la domiciliu pentru prețuri accesibile tuturor. Iar milioane de oameni din întreaga lume, care se confruntă cu un declin natural al vederii, vor fi ajutați.

„Această intervenție simplă ar avea un impact semnificativ asupra calității vieții pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. Un astfel de procedeu va avea drept consecință reducerea costurilor sociale rezultate din problemele asociate cu vederea redusă”, a precizat profesorul Glen Jeffery de la UCL Institute of Ophthalmology și autor coordonator al studiului.

Cum funcționează procedura

Cu ajutorul unui dispozitiv LED, toți cei 20 de participanți (13 femei și 7 bărbați) au fost expuși la trei minute de lumină roșie intensă de 670 nanometri dimineața între orele 8:00 și 9:00.

După această procedură, în medie, a existat o îmbunătățire „semnificativă” de 17% a perceperii culorilor. Efectul a durat o săptămână la participanții testați.

La unii participanți mai în vârstă, de pestr 40 de ani, a existat o îmbunătățire de 20%, care a durat tot o săptămână. Adulții cu vârsta de peste 40 de ani sunt în grupa de risc pentru boli ale ochilor precum cataractă, retinopatia diabetică, glaucom sau alte boli asociate degenerescenței maculare.

Această terapie funcționează pentru că lumina stimulează sănătatea mitocondriilor, organite celulare care sunt precum niște baterii pentru celulele noastre.