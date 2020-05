Dincolo de orice dubiu, Barrie Trower crede că sistemul imunitar uman este distrus de tehnologie 5G, iar în fața acestei distrugeri ființa umană nu mai are cu ce să lupte. ”Puterile mondiale din industria telecomunicaţiilor muşamalizează pericolul reprezentat de utilizarea 5G, mai spune Barrie Trower.

Dacă la început teoria avea puțini adepți, pe măsură cu trecerea timpului, și asta doar în ultimele trei luni de zile, tot mai multe lume a început să își pună întrebări, legate de originea virusului, dacă este artificial și dacă este creat într-un laborator, pentru că atacă mortal doar anumite categorii de persoane, bătrânii și bolnavi. Teoria lui Trower a fost îmbrățișată de vedete de la Hollywood care au milioane de urmăritori și care au răspândit ”sămânța neîncrederii”.

Specialiștii în bolile infecțioase susțin că teoria este o imensă bazaconie și se bazează pe exemple simple și elocvente, atunci când spun asta. Medicii au dat exemplul Iranului, care nu are implementată tehnologia 5G, dar care are un număr foarte mare de persoane infectate, peste 114. 000. Mai mult, mai susțin specialiștii, WiFi există pe piaţa mondială, și are cam același sistem de acțiunea cu tehnologie 5G, dar cu toate acestea, sistemul nu a produs până acum nicio pandemie.

Mai mult, undele 5G fac parte din spectrul electromagnetic şi este adevărat că radiaţia extrem de mare de la marginea acestui spectru reprezintă un pericol pentru sănătate, dar până acum toate dovezile adunate au indicat că radiația non-ionizantă nu provoacă leziuni celulelor corpului nostru.