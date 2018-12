Teo Trandafir este la RĂSCRUCEA vieţii ei. Ce DECIZIE va lua vedeta. I se va schimba toată viaţa

Cunoscuta prezentatoare de televiziune, Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate şi iubite de public. După adopţia pe care a facut-o în urmă cu nişte ani, Teo a declarat că şi-a văzut visul împlinit iar prin acest lucru se bucură ca are în sfărşit familia dorită. Pentru a fi însă fericită, Teo mai are nevoie de ceva. Un sot care să o iubească şi să o aprecieze cu adevărat. Dar, chiar în ziua de Crăciun o prietenă a dat-o de gol.





„Am suferit ca un animal, am suferit cumplit, am suferit de nu m-am ridicat de pe podele. A fost ceva înspăimântător. Nu am spus niciodată nimic pentru că mi se pare oribil ca bărbatul care te-a rănit sau pe care l-ai rănit să știe că tu suferi. El trebuie să-și trăiască suferința lui, nu să i-o pui în brațe pe a ta. Pentru că se trezește în postura de dublă victimă. Și am tăcut ca mormântul. Nu am trimis SMS-uri, nu sunt genul care să facă asta. (...) Sigur, sigur. Eu am făcut greșeala de a nu depinde niciodată de un bărbat. Niciodată nu am făcut asta pentru că am văzut ce înseamnă să nu mai fie bărbatul. Dar sunt femei care se agață de bărbatul din viața lor și în momentul în care el dispare, lumea lor colapsează. Dar normal că atunci când un bărbat se uită la tine ca la Dumnezeu și îți spune că ești cea mai frumoasă femeie din lume, te simți cea mai frumoasă din lume, întinerești și devii blândă, dulce și calină. Până în momentul în care bărbatul uită să mai spună lucrurile astea și te trezești ca nu mai ești cea mai frumoasă. Datoria ta este să cauți în continuare, nu e niciun păcat în asta”, a spus Teo Trandafir, potrivit aceleiași surse.

În anul 2013, vedeta a divorțat de Constantin Iosef, după doar șase luni de căsnicie, și nu s-a mai afișat public cu niciun bărbat de atunci. Chiar și așa, nu înseamnă că Teo nu are pretedenți.

O prietenă a postat o fotografie alături de fiica ei, pe Instagram, în prima zi de Crăciun: „Crăciun fericit, Teo!! (și să vină odată inelul ăla)”, a spus amica ei.

Bineînțeles, răspunsul lui Teo nu s-a lăsat așteptat prea mult, care i-a zis ironic: „Inelul mi-l iau și singură, iubirea e cea care ne echilibrează mereu și mereu”.

