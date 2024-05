Monden Teo Trandafir, deranjată de Jador. Gestul controversat făcut de manelist







Până de curând, Teo Trandafir prezenta propria emisiune la Kanal D, numită „Teo Show”, împreună cu Bursucu. Aceasta era difuzată în fiecare zi lucrătoare, după ora 15:00. Într-o ediție, prezentatoarea l-a invitat pe Jador și a rămas șocată.

Teo Trandafir și Bursucu, peripeții în emisiune

„Eu trăiam cu tine în platou. Nu mai ești așa relaxată când vine Jador. Nu mai ești relaxată când îți zic „Auzi, mă, Teo, să intre Tzancă”. Ai fața asta cu ochii mari și ești ceva de genul „Dar ce, domnul Baniciu era ocupat?”’, i-a spus Bursucu lui Teo.

Teo Trandafir, deranjată de Jador

Teo Trandafir a povestit că Jador a fost un invitat dificil și că este imprevizibil. Prezentatoarea a declarat că manelistul este prea agitat pe gustul ei și că i-a fost greu să se înțeleagă cu el în emisiune. Ea a spus că Vali Vijelie și Jean de la Craiova i-au făcut o impresie plăcută.

„Adu-ți aminte ce am pățit cu Jador. Acest cetățean (n.r. – Bursucu) m-a apărat atunci când am avut o problemă și am fost nevoită să merg la spital. O săptămână stăteam noaptea la perfuzii și ziua la emisiune, eu având în mână o branulă, el știind. Au venit diferiți invitați și spuneau „Doamna Teo” și mă loveau în mână. Bursucu era tot timpul pe poziții și le spunea că dansează el cu mine. Mă lua de cealaltă mână și dansam’.

Acești invitați, nu am nimic cu ei, dar au o impredictibilitate. Îi ia deodată. Jador a venit peste mine în fotoliu. Începe să facă așa (n.r. – să dea din cap). De ce faci așa?! Nu că nu ar fi un om minunat. Am făcut multe emisiuni despre el, mama lui e formidabilă, tatăl lui la fel.

Sunt niște oameni minunați. El e mai agitat pentru gustul meu. Vali Vijelie e pe frumusețe, pe înțelepciune, îți mai spune o vorbă de duh după aceea. Jean de la Craiova nu mă sperie”. a completat Teo în podcastul lui Bursucu.

Ce spune Jador

Jador a recunoscut că este o persoană agitată, dar doar la televizor. El a mai spus că în viața reală se comportă diferit. Acesta a declarat că are o părere bună despre Teo Trandafir în continuare.

„Eu aș lua-o de mamă, pentru că este o femeie caldă și are un suflet bun! Sunt mult prea agitat, așa este, dar e doar de televizor! Și în viața reală sunt, dar nu chiar așa”, a declarat Jador.