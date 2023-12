Drama lui Bursucu. A ascuns o mare problemă multă vreme

Bursucu, prezentatorul emisiunii Roata Norocului de la Kanal D, a recunoscut că s-a luptat cu gelozia ani întregi și că a avut nevoie de psiholog pentru a își salva relația cu soția lui. Acesta a știut că problema este la el și că trebuie să schimbe ceva.

Bursucu, un soț gelos

„La început mă mințeam pe mine însumi că l-am depășit, dar mi-am dat seama că nu era așa. Am apelat la un psiholog. Am fost la el câteva ședințe bune până am reușit să înțeleg că trebuie să schimb ceva la mine, pentru a avea o relație frumoasă”, a spus Bursucu.

Prezentatorul a mai recunoscut că a fost un moment în care i s-a urcat celebritatea la cap și că părinții lui le-au readus cu picoarele pe pământ.

„Da, eram la început, la o emisiune cu și despre dans, și mă vedeam drept un Michael Jackson al României. Era și vârsta care mă ajută. Dintr-o dată, pentru că emisiunea era foarte îndrăgită de toată lumea, dintr-un necunoscut ajunsesem să mă bage în seama toată lumea, inclusiv portarul de la liceu, vânzătoarele de la magazin. Dar au reușit părinții mei să mă dea jos de pe gard repede”, a spus prezentatorul de la Kanal D.

Cel mai greu moment din viața lui Bursucu

Omul de televiziune a mai povestit că și-a pierdut părinții într-un accident și că a trecut prin clipe cumplite. După acest incident, el a învățat să prețuiască mai mult viața și să se bucure de fiecare moment.

„Au fost mai multe momente grele. Mi-am pierdut bunicii, am avut un accident care, privind înapoi, putea avea un deznodământ nefericit. Dar, fiind tânăr la acel moment, nu am înțeles exact ce s-a întâmplat. Am trecut ușor la acel moment peste tot ce s-a întâmplat. Dar am învățat că de la viață trebuie să iei ce este mai bun, că umorul te poate ajuta să vezi situațiile într-un mod optimist”, a spus el.

Greșeala pe care nu mai vrea să o repete

Prezentatorul a declarat că a făcut câteva greșeli și că nu le-ar mai repeta. El a spus că regretă că i-a supărat pe anumiți oameni și că nu a fost atent la lucrurile importante din viața lui.

„Aș încerca să nu mai supăr anumiți oameni, pe care regret și în ziua de astăzi că i-am supărat. Aș fi mai atent la anumite lucruri. Dar mi le asum și pe alea, erau ale tinereții valuri”, a spus acesta pentru Fanatik.