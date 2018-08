TENSIUNI în interiorul PSD. Reacție DURĂ a lui Liviu Pop împotriva Ecaterinei Andronascu: „E absurd”

Liviu Pop, fostul ministru al Educației care este un membru important al PSD a reacționat violent la scrisoarea trimisă de senatorul Ecaterina Andronescu pe contul său de socializare.





În postare doamna Andronescu i-a cerut lui Liviu Dragnea, să facă un pas în spate și să se retragă din fruntea Partidului Social Democrat (PSD), dar și înlocuirea Cabinetului Dăncilă.

Liviu Pop a catalogat cererea Ecaterinei Andronescu, de înlocuire a Cabinetului Dăncilă, ca fiind „absurdă”, făcând referire la faptul că Eurostat a anunțat că România are cea mai mare creștere economică semestrială din Europa.

„E ridicol cum doamna Andronescu avertizează asupra unui așa-zis dezastru pentru țară și partid tocmai în ziua în care Eurostat a anunțat public că România are cea mai mare creștere economică trimestrială ( +1,4% creștere PIB trim 2 vs trim 1 2018) din Europa. E de asemenea absurd că solicită înlocuirea unui guvern care a adus o creștere de 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, a determinat înființarea a aproape 90 000 de noi locuri de muncă, a adus șomajul la cea mai scăzută cotă istorică și a determinat investiții străine directe cu 30% mai mari decât anul trecut – 2,19 vs 1,69 miliarde de euro. Unde e dezastrul? În creșterea pensiilor ? A puterii de cumpărare ? A dezvoltării susținute a producției industriale? Ori în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a asigurării unei reale independențe a Justiției prin reformare profundă a legilor aplicabile? Ce motive reale sunt pentru ca acest guvern performant să fie înlocuit? Pentru că așa vor soroșiștii și exponenții sistemului ocult de putere, incapabili să obțină legitimitatea și încrederea românilor prin vot democratic? Mai multe detalii, diseară la RTV, ora 22.00, când voi avea o intervenție telefonică”, a scris fostul ministru pe pagina lui de Facebook.

