Tenismena Ana Bogdan, dezvăluiri emoționante. Ce s-a întâmplat la meciul cu ucraineanca Daiana Yastremska. Video

Ana Bogdan (97 WTA) a pierdut dramatic în fața jucătoarei Daiana Yastremska, în trei seturi, cu 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7), marţi seara, în prima rundă a turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro. După meciul de tenis, sportiva a vorbit despre adversara sa, care se află într-o situație dificilă, din cauza conflictului din Ucraina. Ea a povestit că a fost un meci cu o încărcătură emoțională foarte ridicată.

„Nu cred că am jucat vreodată un meci cu o încărcătură emoțională atât de mare. Sinceră să fiu nu m-am așteptat să joc chiar cu ea pentru că eu când am văzut acea postare pe care ea a făcut-o m-a atins profund. M-am gândit «Doamne, sunt două copile!» Ea are 21 de ani, sora ei cred că are 15. Să plece așa în lume cu un băgăjel după ele… fără părinți, fără cineva din familie, să-i lași în urmă și nu ai idee dacă îi mai vezi, nu-i mai vezi… Am încercat să mă pun în locul ei și m-a emoționat foarte tare.

I-am dat un mesaj, am întrebat-o dacă este bine, știam că vine prin România, că va trece prin țara noastră. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva cât timp e în România și mi-a spus că încearcă să vină la Lyon, dar nu foarte sigură că poate ajunge la timp. A doua zi a ieșit tabloul și am văzut că joc împotriva ei. Îmi părea atât de rău, mi-am zis că trebuie să fiu puternică, e vorba de o competiție, e un meci, trebuie să-l joc ca atare și să încerc să trec peste aceste momente.

Cum a fost meciul cu Yastremska

Ana Bogdan a povestit că s-a întâlnit cu adversara sa și înainte de partida de tenis. Ea a povestit despre sentimentele pe care le-a încercat în timpul meciului cu Daiana Yastremska.

„Am întrebat-o cum se simte, dacă a luat legătura cu părinții, dacă ei sunt bine. Mi-a spus că nu poate vorbi tot timpul cu ei, doar atunci când prind semnal, când nu sunt la subsol, când nu stau acolo ascunși. Se vedea, mai ales la sora ei mai mică, cât de mult le afectează situația asta. Și acum mă trec fiorii, am piele de găină când mă gândesc pentru că mi-am dat seama când am intrat pe teren că sunt aici și așa a fost să fie. Așa a vrut Dumnezeu să fie și noi mereu ne întrebăm de ce. În timp, când dăm filmul înapoi, realizăm că acel moment ți-a fost dat ție să-l trăiești cu un scop și ai avut o anumită misiune în momentul ăla.

Au fost niște mingi pe care în altă situație le-aș fi putut gestiona în cu totul alt mod, dar acolo am fost foarte cuprinsă de emoții. Când strigam, mă încurajam, nu mi-era bine. Mă simțeam prost față de ea, simțeam că nu e corect ce se întâmplă. M-a marcat foarte tare. E o copilă, are 21 de ani. Să nu știi dacă-ți mai revezi părinții, să vii la turneul de tenis și să arăți cât ești de puternică. Pe mine asta m-a impresionat la ea”, a povestit Ana Bogdan pentru Eurosport.

Singurul vinovat pentru război

Tenismena româncă a precizat că tenismenii ruși nu au nici o vină pentru războiul din Ucraina, declanșat de Rusia. În opinia sa, singurul vinovat pentru ceea ce se întâmplă acum este Vladimir Putin.

„Tenismenii ruși nu au nicio vină, cred că un singur om are o vină în toată nebunia care se întâmplă acum. Sunt atât de mulți oameni care au murit nevinovați, care suferă, mame cu copii, e așa un haos total. Și după ce am trăit 2 ani de zile cu COVID, o altă mare suferință, acum trăim aceste vremuri atât de incerte, nu e ok.

În fiecare zi în care mă trezesc mulțumesc pentru viața pe care o trăiesc și trimit un gând de pace și iubire în toată lumea. Să existe mai multă iubire, înțelegere, empatie. Mi se pare că s-au cam estompat aceste lucruri. Nu prea știm să mai fim oameni, la cel de lângă noi nu prea ne mai uităm”, a mai spus Ana Bogdan, pentru sursa citată.